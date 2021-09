iPhone 12 vs iPhone 13: de 6 belangrijkste verschillen

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Grote kans dat je twijfelt tussen de iPhone 12 en iPhone 13. In dit artikel zetten we de iPhones tegenover elkaar, zodat je weet wat de verschillen tussen de iPhone 12 en iPhone 13 zijn.

iPhone 13 vs iPhone 12: de verschillen op een rij

Een krachtigere processor, nieuwe camerafuncties, langere accuduur en meer: de iPhone 13 is een leuke upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Maar hij is ook wat duurder, wat de keuze misschien lastig maakt. Om je te helpen, zetten we in deze iPhone 13 vs iPhone 12-vergelijking de iPhones tegenover elkaar. Lees je mee?

1. Design: als twee druppels

Leg je de iPhone 13 en iPhone 12 naast elkaar, dan zie je weinig verschillen. Ze hebben allebei een design met vlakke zijkanten. De schermformaten zijn ook gelijk: 6,1-inch. Dat geldt ook voor de kleinere varianten: de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini hebben allebei een 5,4-inch scherm.

Toch is er één verschil die je op kan vallen: de notch is bij de iPhone 13 kleiner. Dit is de inkeping aan de bovenkant van het scherm, waarin onder anderen de selfiecamera zit. Dat is een fijne verbetering voor notch-haters en het zorgt ervoor dat je meer schermruimte krijgt. Ook is het iPhone 13-design een fractie dikker, maar dit is geen merkbaar verschil.

Afmetingen iPhone 12: 146.7 mm (hoogte) x 71.5 mm (breedte) x 7.4 mm (dikte)

iPhone 12: 146.7 mm (hoogte) x 71.5 mm (breedte) x 7.4 mm (dikte) Afmetingen iPhone 13: 146.7 mm (hoogte) x 71.5 mm (breedte) x 7.65 mm (dikte)

2. Batterij maakt verschil

Een belangrijk verschil tussen de iPhone 13 en iPhone 12 is de batterij. De iPhone 12 is een prima toestel, maar blinkt niet uit in de accuduur. Bij de iPhone 13 is dat een stuk beter geworden, want de batterijcapaciteit is flink opgerekt. Hierdoor houdt de batterij het gemiddeld 2,5 uur langer uit dan de iPhone 12. Het opladen gaat bij beide iPhones even snel en via de Lightning-poort. Geen usb-c voor de iPhone 13, dus.

3. Camera: meer nieuwe functies

De iPhones hebben allebei een camerasysteem op de achterkant met twee lenzen. De hoofdcamera heeft een diafragma van ƒ/1.6, terwijl de ultragroothoeklens een diafragma van ƒ/2.4 heeft. Wel is de ultragroothoeklens van de iPhone 13 beter geworden, omdat ‘ie 47 procent meer licht binnenlaat. Hierdoor presteert de camera beter bij weinig licht en zijn foto’s scherper en helderder.

Er komt ook veel overeen. Beide toestellen hebben een Nachtmodus en Portretmodus. Ook kun je met beide toestellen filmen in 4K met 60 fps. Wel heeft de iPhone 13 een iets betere beeldstabilisatie, waardoor je minder snel onscherpe foto’s krijgt als de iPhone beweegt. Deze feature is overgenomen van de iPhone 12 Pro Max van vorig jaar.

Ook heeft de iPhone 13 nieuwe camerafuncties gekregen. Met Cinematic Mode neem je video’s op met scherptediepte-effect. Een soort Portretmodus dus, maar dan voor video. Met ‘Fotografische stijlen’ voorzie je je foto’s van slimme filters, waarbij een algoritme voorkomt dat huidtinten ook meekleuren. Verder ondersteunt het nieuwste model Slimme HDR 4. De software herkent mensen in een scène en optimaliseert voor elke persoon contrast, belichting en huidtinten.

4. Scherm: bijna identiek

Zowel de iPhone 13 als iPhone 12 beschikken over een oled-scherm, dat Apple het Super Retina XDR-display noemt. De schermen zijn bijna identiek aan elkaar. Ze hebben allebei een resolutie van 2532 bij 1170 pixels, met een pixeldichtheid van 460 ppi.

Wel is de maximale helderheid van de iPhone 13 iets beter. Die is 800 nits; bij de iPhone 12 was dat 625. Dit verschil merk je vooral wanneer er veel licht aanwezig is, bijvoorbeeld als je in de volle zon staat. Omdat het scherm altijd helder genoeg is, kun je ‘m makkelijk aflezen.

De iPhone 13 heeft overigens nog steeds een 60Hz-scherm, net als de iPhone 12. De duurdere iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max vallen op door het ProMotion-display, dat door een hoge 120Hz-ververssnelheid hele vloeiende beelden toont. Deze feature zien we dus helaas niet op de normale iPhone 13.

5. Processor: allebei krachtig

De nieuwste processor van de iPhone is de A15 Bionic-chip. Het is de snelste smartphonechip op de markt, maar het verschil met de A14 Bionic-chip van de iPhone 13 is relatief klein. Ze hebben allebei een 6-core cpu en 4-core gpu. Wel voert de geïntegreerde 16-core Neural Engine iets sneller berekeningen uit, maar het snelheidsverschil is nauwelijks merkbaar. Verder is de A15 iets efficiënter, wat gunstig is voor de batterijduur.

6. iPhone 13 vs iPhone 12: prijs

Tussen de vanafprijs van de iPhone 12 en iPhone 13 zit 100 euro verschil. Maar let op: de goedkoopste configuratie van de iPhone 12 heeft een opslagcapaciteit van 64GB. Bij de iPhone 13 is dat het dubbele: 128GB. Hierdoor heb je dus standaard veel meer ruimte voor je apps, foto’s, video’s en andere bestanden.

Vergelijk je de iPhones met dezelfde opslagcapaciteit met elkaar, dan is het verschil slechts vijftig euro. Dit kan een goede motivatie zijn om – ondanks dat de toestellen niet enorm van elkaar verschillen – toch voor de nieuwste iPhone te kiezen. Je kan dan bovendien rekenen op een jaar langer iOS-updates en dat is mooi meegenomen.

iPhone 12 64GB: 809 euro

iPhone 12 128GB: 859 euro

iPhone 12: 256 GB: 979 euro



iPhone 13 128GB: 909 euro

iPhone 13: 256 GB: 1029 euro

iPhone 13 512GB: 1259 euro

iPhone 13 kopen

De iPhone 12 is al lange tijd verkrijgbaar; de iPhone 13 kun je vanaf vrijdag 17 september om 14:00 uur in Nederland bestellen. Een week later (vrijdag 24 september) liggen de iPhones officieel in de winkels. Vanaf deze dag worden ook de eerste bestelde iPhone 13-modellen geleverd. Lees meer over de iPhone 13 pre-order data en prijzen, zodat je weet wat je kan verwachten.