‘Vraag naar iPhone 13 neemt af nu de feestdagen naderen’

Door de wereldwijde chiptekorten waren de levertijden van de iPhone 13 lang, maar met de feestdagen in aantocht lijkt dit te verbeteren. Apple zou een paar van zijn leveranciers hebben laten weten dat de vraag naar de iPhone 13 afneemt.

iPhone 13: voorraad neemt af

Dit meldt de betrouwbare Amerikaanse nieuwssite Bloomberg. Apple was al genoodzaakt om de productie van de iPhone 13 in 2021 te verlagen. Door een tekort aan onderdelen produceerde het bedrijf 80 miljoen iPhone 13-modellen, in plaats van het doel van 90 miljoen. Leveranciers Broadcom en Texas Instruments konden niet genoeg componenten leveren.

Apple hoopte dit tekort volgend jaar goed te maken naarmate de voorraden verbeteren, maar de tech-gigant heeft leveranciers laten weten dat het misschien niet de gehoopte bestellingen van klanten krijgt. Wat de reden voor de tegenvallende vraag naar de iPhone 13 is, is onduidelijk. Mogelijk hebben de lange levertijden mensen afgeschrikt en wachten ze liever op de iPhone 14, die spectaculairder lijkt te veranderen.

Medelijden met Apple hoeven we niet te hebben. Het bedrijf ligt volgens Bloomberg op schema voor recordcijfers. De laatste drie maanden zijn altijd lucratief voor Apple en analisten verwachten een omzetstijging van 6 procent. Daarmee raapt het bedrijf in het belangrijke laatste kwartaal van het jaar zo’n 118 miljard dollar bijeen.

Voorraad

De lange levertijden waren er vooral bij de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. In de online Apple Store zien we dat de wachttijden inderdaad korter worden. Terwijl je ongeveer een maand na de lancering van de iPhone 13 (Pro) ongeveer vier weken moest wachten op je toestel, is dat nu tussen de een en twee weken.

Koop je de iPhone 13 Pro (Max) buiten de Apple Store om, dan zijn de levertijden vaak nog korter. In onze iPhone 13 Pro prijsvergelijker zie je bij welke winkel je het toestel het snelst in huis hebt:

De iPhone 13 (mini) heeft in Nederland en België weinig last gehad van te chiptekorten. Ook nu heb je hem na het bestellen snel in huis: mogelijk al de volgende dag.