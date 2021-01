‘Apple overweegt vingerafdrukscanner onder het scherm voor iPhone 13’

Volgens een bekende techjournalist overweegt Apple om de iPhone 13 een vingerafdrukscanner onder het scherm te geven. Verder zou de nieuwe iPhone dit jaar geen grote veranderingen ondergaan.

‘iPhone 13 krijgt wellicht vingerafdrukscanner’

De iPhone 13 krijgt wellicht een vingerafdrukscanner onder het scherm. Dat schrijft de doorgaans welingelichte techjournalist Mark Gurman voor Bloomberg. Het zakenblad meldt dat Apple deze nieuwe versie van Touch ID wil inzetten als aanvulling op Face ID. Zo zouden gebruikers dus een extra manier krijgen om hun iPhone te ontgrendelen.

Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan de terugkeer van Touch ID op de iPhone. Die zwellen de laatste tijd nog eens extra aan. Jon Prosser meldde in december ook al dat Apple prototypes van de iPhone 13 heeft met een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Veel concurrerende Android-smartphones, zoals de Samsung Galaxy S21, hebben al een vingerafdrukscanner onder het display. Apple zet sinds de iPhone X in op Face ID om de iPhone te ontgrendelen. Nu veel mensen vanwege de coronacrisis mondkapjes dragen, is gezichtsherkenning echter niet altijd even praktisch. Teruggrijpen op Touch ID zou daarom een logische keuze zijn.

Bloomberg schrijft verder dat Apple de nieuwe iPhone beschouwt als een ‘S’-model. Dat betekent dat er relatief weinig zal veranderen aan het ontwerp. Een vingerafdrukscanner zou zelfs de enige grote vernieuwing kunnen zijn van de iPhone 13 ten opzichte van de iPhone 12. Het kan daarom maar zo dat Apple de smartphone uitbrengt als de iPhone 12S.

‘Apple werkt ook aan opvouwbare iPhone’

Gurman weet verder nog te melden dat Apple werkt aan een opvouwbare iPhone. Die zou de concurrentie aan moeten gaan met smartphones als de Samsung Galaxy Z Fold 2. Ook over dit model gaan al jaren geruchten, maar Gurman schrijft dat Apple nog geen functionerend prototype heeft. Of en wanneer we zo’n opvouwbare iPhone kunnen verwachten, is dus niet duidelijk.

