iPhone 13-verwachtingen: dit weten we tot nu toe (en wat niet)

De release van de iPhone 13 komt steeds dichterbij. Daarom is het de hoogste tijd om alle zaken eens goed op een rijtje te zetten. Dit zijn de belangrijkste iPhone 13-verwachtingen, in een handig overzicht!

iPhone 13-verwachtingen: welke modellen komen er?

Net als in 2020 komen er dit jaar naar verwachting vier nieuwe iPhones uit. Dit zijn de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 mini. Een nieuwe iPhone SE wordt er dit jaar niet verwacht, maar komt misschien alsnog later. In dit artikel blikken we vooruit op de reguliere iPhone 13. Lees je mee?

Wat wordt de prijs?

De vraag die meestal meteen wordt gesteld: “Hoeveel gaat ‘ie kosten?” Hier gaan meerdere geruchten over rond, maar de meeste bronnen verwachten dat de nieuwe iPhone ongeveer net zo duur wordt als zijn voorganger. Dat betekent dat de prijzen er als volgt uit komen te zien:

iPhone 13 mini (809 euro)

iPhone 13 (909 euro)

iPhone 13 Pro (1159 euro)

iPhone 13 Pro Max (1259 euro)

Met de huidige chiptekorten moet je dit wel met een korreltje zout nemen. Hierdoor kan de prijs toch wat hoger uit gaan vallen. Zodra hier meer over bekend is, werken we dit artikel bij.

Wat weten we over het scherm?

We verwachten niet heel veel veranderingen aan het scherm. Daarom zal het display veel op de iPhone 12-voorgangers lijken. Wel lijkt het erop dat de iPhone 13 een smallere notch krijgt: dit is de inkeping aan de voorkant van het scherm. Hierdoor bestaat nog meer van de voorkant uit scherm en is het hapje simpelweg een stukje kleiner.

De schermformaten worden eveneens hetzelfde als de voorgangers. Dat betekent dat de afmetingen als volgt zijn:

iPhone 13 mini met 5,4 inch-scherm

iPhone 13 met 6,1 inch-scherm

iPhone 13 Pro met 6,1 inch-scherm

iPhone 13 Pro Max met 6,7 inch-scherm

Daarnaast gaan er geruchten dat de iPhone 13 een always-on scherm krijgt. Handig, want de tijd is dan altijd op het scherm te zien, zelfs al ligt je iPhone 13 naast je op de tafel. Je hoeft dan niet telkens je toestel te activeren.

Naar verwachting krijgen de Pro en Pro Max-modellen een 120Hz-scherm. Hiermee gaat het scrollen en swipen vloeiender. Voor fanatieke iPhone-gamers is dit natuurlijk ook een prima feature, maar eigenlijk heb je altijd profijt van de hogere ververssnelheid. Omdat animaties soepeler zijn, voelt de iPhone 13 Pro (Max) nóg sneller aan.

Welke camera krijgt de iPhone 13?

We denken niet dat Apple veel aan de ‘cameraconfiguratie’ gaat sleutelen. Dat betekent dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini weer drie camera’s hebben: twee op de achterkant (met een iets andere plaatsing) en eentje op de voorkant. De Pro en Pro Max krijgen er waarschijnlijk weer vier (drie op de achterkant en een op de voorkant).

Verder lijkt er niet zoveel te veranderen aan de hoofdcamera. De verbetering zit ‘m bij de Pro-modellen vooral in de ultragroothoeklens. Die laat waarschijnlijk meer licht binnen. Ook zal deze camera voor het eerst over autofocus en beeldstabilisatie beschikken. Dat moet voor nog betere en scherpere foto’s zorgen.

Een toffe mogelijke feature is dat de iPhone 13 video’s in portretmodus kan schieten. Zo wordt het dus mogelijk om de achtergrond onscherp te maken. Dat kan bij foto’s al sinds de iPhone 7 Plus uit 2016, maar is bij filmpjes nog niet mogelijk.

Krijgt de iPhone 13 sneller 5G?

De iPhone 12 ondersteunde al 5G, maar de verwachtingen voor de iPhone 13 doen er nog een schepje bovenop. Apple gaat een verbeterde modem aanbieden, die zowel de snellere mmWave-band als de Sub-6Hz-band ondersteunt. Dit maakt zeer rappe download- en uploadsnelheden mogelijk.

Of we er meteen in Nederland iets aan hebben? Waarschijnlijk niet. Pas in 2022 worden de hoge frequenties geveild die nodig zijn voor mmWave 5G. Alleen dan wordt 5G het ultrasnelle internet waar we allemaal op wachten. Tot die tijd zijn de verbeteringen helaas minimaal.

Daarnaast krijgt de iPhone 13 ondersteuning voor satellietcommunicatie. Volgens informatie van het betrouwbare Bloomberg News wordt het dan mogelijk om hulpdiensten in te schakelen op het moment dat je geen mobiel netwerk hebt.

Wat wordt het design?

Het lijkt erop dat 2021 een tussenjaar voor het design van de iPhone wordt. Met andere woorden: hele grote veranderingen verwachten we niet. Waarschijnlijk krijgt de iPhone 13 ongeveer hetzelfde design als zijn voorganger. Dat betekent dat de voorkant grotendeels uit scherm bestaat met dunne randen rondom.

iPhone 13-verwachtingen: kleuren

Welke kleuren de iPhone 13 krijgt, weten we ook nog niet. Maar waarschijnlijk komen er wel wat nieuwe kleuren aan. Apple brengt steeds vaker kleurrijke producten uit. De iPad Air van 2020 en iMac uit 2021 hebben ook allemaal interessante kleurtjes om uit te kiezen.

Meer weten over de iPhone 13?

