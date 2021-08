‘iPhone 13 gaat op 17 september in de verkoop, AirPods 3 iets later’

Op 17 september gaan alle iPhone 13’s in de verkoop. De nieuwe AirPods 3-oortjes kun je een kleine twee weken later pas op de kop tikken.

‘iPhone 13 verkoop start op 17 september’

Dat claimt IT Home. De website ontdekte dat een Chinese retailer de iPhone 13 vanaf 17 september in de verkoop doet. Alle vier de modellen zijn vanaf die datum verkrijgbaar.

Waarschijnlijk gaat het hier om een pre-orderdatum. Apple laat klanten nieuwe producten altijd eerst vooruitbestellen, waarna de officiële verkoop een paar dagen later begint.

‘AirPods 3 verkoop start 30 september’

Volgens de gelekte screenshots vindt de release van de AirPods 3 op 30 september plaats. Apples nieuwe oordopjes volgen de huidige exemplaren op, die in 2019 voor het laatst werden vernieuwd.

IT Home is geen bekende bron in de wereld van Apple-geruchten. Bovendien hoeft de informatie niet rechtstreeks ook voor Europa te gelden. IT Home is echter niet de enige bron die claimt dat de iPhone 13 pre-order op 17 september begint.

Ook Daniel Ives, analist bij consultancybedrijf Wedbush, gaf eerder precies dezelfde datum door. Volgens de telecomkenner presenteert Apple de nieuwe iPhones op 14 september, waarna je het toestel drie dagen later kunt bestellen. De release zou vervolgens op 24 september plaatsvinden.

Dit weten we al over de iPhone 13 en AirPods 3

Het geruchtencircuit rondom de nieuwe iPhone draait op volle toeren. Apple schijnt vooral de camera te willen verbeteren. De iPhone 13 Pro schijnt onder meer video’s in portretmodus te kunnen opnemen. Hierbij wordt scherpgesteld op het onderwerp, zoals een persoon of object, terwijl de achtergrond juist wazig wordt weergeven.

De derde generatie AirPods schijnen op de huidige AirPods Pro te gaan lijken. Gelekte afbeeldingen laten zien dat de draadloze oordopjes kortere steeltjes krijgen. Ook de pasvorm zou onder handen genomen worden. In onderstaande video blikken we vooruit op de Apple-producten die in 2021 nog verschijnen.