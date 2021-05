Opinie: Waarom de iPhone 13 echt usb-c nodig heeft

De vonken spatten er vanaf in de wereld van smartphone-opladers. Usb-c maakt grote stappen terwijl Lightning, Apples tegenhanger van deze oplaadstandaard, al jaren stagneert. Het is dan ook hoog tijd dat Apple overstapt en de aankomende iPhone 13 usb-c meegeeft.

Waarom de iPhone 13 usb-c nodig heeft

Wat mij betreft zijn smartphones de afgelopen jaren behoorlijk saai geworden. Iedere nieuwe generatie is natuurlijk sneller en beter dan de voorganger, maar dat is wel het minste dat je mag verwachten.

Echt grote vernieuwingen zien we al een tijdje niet meer. De meeste nieuwe telefoons zijn qua design amper van elkaar te onderscheiden, hebben ongeveer dezelfde functies en ook de tekortkomingen komen meestal behoorlijk overeen.

De grootste vernieuwing op smartphonegebied die ik de afgelopen jaren heb mogen meemaken, is dan ook minder spectaculair dan je misschien zou verwachten. Juist, we gaan het hebben over oplaadsnelheid.

Snel opladen is fantastisch

Voor onze zustersite, Android Planet, testte ik de OnePlus 8T. Deze telefoon is in geen enkel opzicht revolutionair, maar opende wel mijn wereld als het gaat om oplaadsnelheid.

Het toestel beschikt namelijk over Warp Charge 65, een snellaadtechniek waardoor de smartphone met 65 Watt vermogen kan opladen. Vertalen we dit marketingjargon naar gewone mensentaal, dan staat hier dat de OnePlus 8T heel erg snel kan opladen.

Warp Charge 65 zorgt er namelijk voor dat de batterij van de telefoon in een halfuur helemaal vol zit. Kun je maar tien minuten bijladen? Dan heb je alsnog genoeg energie om minstens een halve dag vooruit te kunnen.

Vergelijken we dat met de oplaadsnelheid van de iPhone 12, dan komt Apple er bekaaid vanaf. Het bedrijf uit Cupertino claimt dat hun telefoons kunnen ‘snelladen’, maar harder dan 20 Watt gaat het niet.

OnePlus 8T

Apple loopt achter

En dat is een jammerlijke, zo niet grote tekortkoming van Apple. Daar waar de meeste ontwikkelingen in smartphoneland niet zo spannend zijn, spatten de vonken er in de wereld van smartphone-opladers juist vanaf.

De organisatie achter usb-c maakte bijvoorbeeld bekend dat het een nieuw soort oplaadkabel heeft ontwikkeld. Deze kabel kan stroom met maar liefst 240 Watt aan vermogen doorgeven.

Wanneer de nieuwe oplaadkabel in de winkels ligt is nog niet bekend, maar zodra deze in de verkoop gaat kun je een (geschikte) telefoon letterlijk in enkele minuten helemaal volladen.

Uiteraard heb je hiervoor ook een geschikt adapter (oplaadblokje) nodig, maar daar wordt aan gewerkt. Eind vorig jaar bracht Xiaomi bijvoorbeeld de Mi 10 Ultra uit. Dit toestel wordt geleverd met een 120 Watt-oplader. Dit toestel gebruikt, jawel, een usb-c-oplader.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Waarom Apple Lightning moet loslaten

Het is daarom hét moment voor Apple om aan te sluiten bij usb-c en de eigen Lightning-aansluiting te laten voor wat het is. Apple is uiteraard een eigenzinnig (en volgens sommigen ronduit dwars) bedrijf, maar de voordelen van usb-c zijn niet meer te negeren.

De oplaadstandaard wordt bijvoorbeeld veel breder gedragen dan Lightning. Dat is handig, want hierdoor kun je zowel je laptop als smartphone met dezelfde oplader van stroom voorzien. Dit scheelt een boel e-waste, oftewel elektronisch afval, omdat je niet langer losse laders voor ieder apparaat in huis hoeft te halen.

Dit moet Apple als muziek in de oren klinken. Het bedrijf besloot de iPhone 12 namelijk standaard zonder oplader te leveren, om zo de groeiende berg elektronisch afval een halt toe te roepen. Het is tijd dat Apple deze woorden ter harte neemt en de iPhone 13 usb-c meegeeft.

Op naar de iPhone 13

Dit najaar presenteert Apple de iPhone 13. Volgens geruchten bestaat dé iPhone van 2021 in totaal uit vier modellen. Naast directe opvolgers voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro, verwachten we ook een kleiner instapmodel en een nieuwe iPhone 12 Pro Max te zien.

In onderstaande video bespreken we kort en bondig de belangrijkste iPhone 13-geruchten met je door. In aanloop naar de officiële presentatie is iPhoned uiteraard dé plek voor al je nieuws over de nieuwe iPhone. Je volgt ons het best via de website, nieuwsbrief of onze gratis app.

