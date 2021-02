Een bron claimt dat alle iPhone 13-modellen een verbeterde ultragroothoeklens krijgen. In een eerder gerucht leek dit exclusief voorbehouden aan de Pro-toestellen.

‘Alle iPhone 13-modellen krijgen verbeterde ultragroothoeklens’

Apple-analist Ming-Chi Kuo claimde in november 2020 al dat de ultragroothoeklens wordt voorzien van een groter diafragma. Kuo onderstreept hierbij dat de upgrade alleen voor iPhone 13 Pro-modellen geldt. De analisten van Barclays spreken de betrouwbare Apple-insider nu deels tegen.

Zij verwachten namelijk dat alle iPhone 13-modellen van een betere ultragroothoeklens met grotere diafragma worden voorzien. Ter verduidelijking: een groter diafragma zorgt ervoor dat meer licht door de lens valt, wat resulteert in aanzienlijk betere foto’s bij weinig licht.

In hetzelfde rapport voorspellen de analisten van Barclays ook dat de standaard iPhone 13 Pro de geüpgradede telelens van de iPhone 12 Pro Max krijgt. Deze lens is ideaal voor inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Meer focus op camera

Tot nu toe lijkt de focus voor verbeteringen van de nieuwe 2021-modellen vooral op de camera liggen. Volgens Ming-Chi Kuo krijgt de ultragroothoeklens van de iPhone 13-serie namelijk ook autofocus met stabielere plaatjes als resultaat. Dit ontbreekt nog in alle vier de iPhone 12-modellen.

Hier stoppen de camerageruchten niet. Zo beweert DigiTimes dat Apple alle “2021 iPhones” met een LiDAR-scanner wil uitrusten, ook de zogenaamde gewone uitvoeringen.

Nu hebben de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max al zo’n dieptesensor aan boord. LiDAR is een techniek voor het meten van afstanden. In praktijk gebruik je het bijvoorbeeld om iemands lengte te meten, of voor augmented reality-apps.

iPhone 13 verschijnt weer in september

Al met al krijgt de geruchtenmolen rondom de iPhone 13 steeds meer vorm. Het lijkt er ook op dat het toestel in september 2021 verschijnt, in tegenstelling tot zijn voorganger. De iPhone 12-serie verscheen in twee rondes. In oktober kwamen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro uit: de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max verschenen een maand later.

