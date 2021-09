iPhone 13 (Pro) heeft soms problemen met touchscreen

Gebruikers van de gloednieuwe iPhone 13-modellen melden problemen met het touchscreen. Het scherm zou niet altijd reageren op aanrakingen.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13: problemen met touchscreen

Sinds deze maand is de Apple Store vier iPhones rijker: de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. De meeste gebruikers zijn lovend over de nieuwe toestellen, maar online druppelen ook de eerste klachten binnen.

Zoals opgemerkt door nieuwssite MacRumors hebben sommige iPhone 13-gebruikers problemen met de aanraakgevoeligheid van hun nieuwe telefoon. De iPhone zou bijvoorbeeld niet altijd reageren op het zogenaamde ‘Tap to Wake’, waarbij je op het iPhone-scherm tikt om hem te wekken.

Anyone's iPhone 13 not registering touch events consistently? Is that an app thing, an iOS 15 thing, or my iPhone 13 thing — Arnold Kim (@arnoldkim) September 29, 2021

Een iOS 15 probleem?

Overigens lijkt het om een kleine groep iPhone 13 -gebruikers te gaan en wij hebben de problemen met het touchscreen niet gehad. En wat opvalt, is dat ook bezitters van oudere iPhone-modellen te maken hebben met een vergelijkbaar probleem.

‘Sinds iOS 15 is er een probleem met de aanraakgevoeligheid van mijn iPhone 12 Pro Max’, schrijf iemand op Twitter. ‘Het toestel reageert niet op een enkele aanraking zoals voorheen, zoals het aanraken om een YouTube-video af te spelen, of wanneer de iPhone is vergrendeld. Nu moet ik vier tot zes keer tikken.’

De kans is dus groot dat het een softwaredingetje is, dat Apple in een toekomstige iOS 15 -update kan verhelpen. Overigens is dit niet het eerste softwareprobleem met de iPhone 13 (Pro). Voor sommige bezitters van de nieuwste iPhones is het niet mogelijk om het toestel te ontgrendelen met de Apple Watch.

Alles over de iPhone 13

De nieuwe iPhone 13-modellen hebben allerlei leuke vernieuwingen. Met de Pro-modellen schiet je bijvoorbeeld de mooiste macrofoto’s. Ook kunnen de geavanceerde modellen geweldig overweg met nachtfotografie.

Wat de verschillen tussen de modellen zijn, lees je in het artikel Dit zijn alle verschillen tussen de iPhone 13, mini, Pro en Pro Max. Of bekijk onderstaande video: