De iPhone 13-serie, die later dit jaar uitkomt, krijgt waarschijnlijk Touch ID onder het scherm. De vingerafdrukscanner zal het ontgrendelen van je iPhone met een mondkapje op een stuk soepeler maken. Ook wordt gesproken over andere veranderingen, zoals een kleinere notch.

‘Naast Touch ID ook een kleinere notch en alleen Lidar-sensor voor Pro-modellen’

De nieuwe geruchten zijn afkomstig van Barclays-analist Andrew Gardiner. In een onderzoeksnotitie, die eerder vandaag met MacRumors werd gedeeld, stelt de analist het volgende: “We verwachten een strakker geïntegreerde versie van de technologie die Face ID mogelijk maakt. Dit resulteert in een kleinere notch. Apple zal haar LiDAR-scanner exclusief behouden voor Pro-modellen. Ook gaan we ervan uit dat Apple een vingerafdrukscanner zal toevoegen aan de iPhone in 2021, als extra beveiligingsfunctie.”

De kleinere notch zien we de laatste maanden in veel geruchten over de iPhone 13 terugkomen. In 2022 maakt de notch volgens een ander gerucht zelfs plaats voor een cameragat, zoals op de Samsung Galaxy S21.

Touch ID komt terug, maar Face ID verdwijnt niet

De geruchten over een mogelijke terugkeer van Touch ID gaan al langer rond. Zo stelde de bekende lekker Ming-Chi Kuo in 2019 ook al dat de iPhones dit jaar zowel Face ID als Touch ID zullen krijgen.

Hoe Apple Touch ID en Face ID samen zal integreren, wordt nog nergens benoemd. Waarschijnlijk kan de gebruiker zelf kiezen tussen de twee beveiligingsmethoden. Ook zou Apple Touch ID en Face ID kunnen laten samenwerken, voor een nog sterkere beveiliging. In alle gevallen is een terugkeer van Touch ID meer dan welkom; de vingerafdrukscanner wordt door veel Apple-fans gemist.

