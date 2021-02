‘iPhone 13 krijgt Touch ID in het scherm en Face ID’

Apple zou niet kunnen kiezen tussen Face ID of Touch ID en wil de twee technieken daarom allebei in de iPhone 13 verwerken. Dat blijkt uit een nieuw gerucht.

‘iPhone 13 krijgt Touch ID en Face ID’

Sinds de komst van Face ID met de iPhone X in 2017, zijn er altijd mensen geweest die Touch ID een fijnere manier vonden om hun iPhone te ontgrendelen. Inmiddels stapelen de geruchten zich op en lijkt het erop dat 2021 het jaar wordt dat dit gaat gebeuren.

Na verhalen van onder meer Bloomberg schrijft nu ook The Wall Street Journal op basis van eigen bronnen dat de iPhone 13 zowel Touch ID als Face ID krijgt. Dit zouden twee Apple-medewerkers bevestigd hebben. Ze stellen dat Apple werkt aan het toevoegen van zowel Face ID als Touch ID in hetzelfde apparaat. Ook zijn er meerdere patenten aan Apple toegekend die deze techniek laten zien.

In plaats van een fysieke homeknop zou deze onzichtbare knop in het scherm worden geplaatst. Zo neemt Touch ID geen ruimte in en kan het design van de iPhone ongewijzigd blijven. Het is nog de vraag of het hele scherm je vingerafdruk herkent, of je op een specifiek onderdeel van het scherm moet drukken om het topje van je vinger te scannen.

Terugkeer van Touch ID komt op goed moment

De timing om juist dit jaar een telefoon met een vingerafdrukscanner uit te brengen zou goed uitkomen. Met een mondkapje op werkt Face ID immers niet en Touch ID wel. Daarnaast kan de keuze tussen de twee op andere momenten van pas komen, bijvoorbeeld als je gezicht bedekt is of de iPhone op een tafel ligt en je gezicht niet binnen bereik van de Face ID-camera is.

Naar verwachting zullen we tot september moeten wachten tot de iPhone 13 officieel onthuld wordt. Zoals het er nu naar uitziet zal Apple wederom vier iPhones presenteren, in verschillende formaten en prijsklassen. In de aanloop naar deze onthulling zullen er steeds meer geruchten verschijnen. Houd daarvoor iPhoned in de gaten, wij houden je op de hoogte van alles wat je moet weten.

