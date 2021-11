iPhone 13-tekort nog niet voorbij: Foxconn verwacht problemen met leveringen

Foxconn, de grootste fabrikant van de iPhone, verwacht dat de druk op nieuwe onderdelen nog zal aanhouden tot de tweede helft van 2022. Daarom zal het iPhone 13-tekort voorlopig nog niet voorbij zijn.

Leveringsproblemen: iPhone 13-tekort niet voorbij

Door de pandemie lopen fabrikanten nog steeds tegen leveringsproblemen aan. Ook Apple merkt dit nu met de productie van de iPhone. Volgens Apples grootste fabrikant van iPhones (Foxconn) komt hier voorlopig geen verandering in. Het bedrijf verwacht tot midden 2022 nog hinder te ondervinden van de leveringsproblemen.

Foxconn had niet alleen slecht nieuws. Het bedrijf verwacht ook dat sommige corona-gerelateerde knelpunten wél gaan afnemen. De verwachting is dat de levering van sommige onderdelen (zoals de cameramodule) tegen het einde van het jaar terug naar normaal gaan.

iPhone 13-tekort: Apple schroeft productie terug

Voor Apple komen deze leveringsproblemen niet onverwacht. Het bedrijf waarschuwde eerder al dat het te maken zou krijgen met leveringsbeperkingen van de iPhone en iPad. Het lijkt er niet op dat de situatie snel beter wordt. Grote chipfabrikanten stellen dat de vraag het aanbod in het komende jaar zal blijven overtreffen.

Apple hoopte in de laatste maanden van 2021 ongeveer 90 miljoen iPhone 13-modellen te produceren. Dit plan heeft het bedrijf al moeten bijstellen. Het terugschroeven van de productie was nodig doordat Apple-leveranciers Broadcom en Texas Instruments niet genoeg chips konden leveren.

Nog even in het kort: de iPhone 13

De iPhone 13 is het nieuwste model van de populaire smartphone. Onder de motorkap vind je een nieuwe A15 Bionic-chip. Deze is sneller dan de vorige chip (A14) en bovenal ook energiezuiniger. De iPhone 13 heeft net als zijn voorganger een oled-scherm, maar de notch (het hapje bovenin het scherm) is kleiner geworden. Wil je meer weten over de iPhone 13? Check dan onze iPhone 13 review.

