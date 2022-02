iPhone 13 in test beduidend sneller dan Samsung Galaxy S22

De nieuwe Samsung Galaxy S22 mag dan een rappe telefoon zijn, de iPhone 13 blijft beduidend sneller. Dat blijkt uit een eerste test tussen de twee concurrenten.

iPhone 13 sneller dan Samsung Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22 is een directe concurrent van de iPhone 13. Logisch dus dat allerlei websites onmiddellijk aan de slag gaan met vergelijkingen tussen de twee smartphones. Zo onderwierp PCMag beide toestellen aan een aantal benchmarks. Dat zijn simpel gezegd testjes die bepalen hoe snel onder meer de processor is.

De A15-chip in de iPhone 13 Pro Max veegt de vloer aan met de Snapdragon 8 Gen 1-processor die in de Amerikaanse variant van de Samsung S22 zit. In Europa draaien de S22-modellen overigens op Samsungs eigen Exynos 2200-chip. Die is qua snelheid zeer vergelijkbaar met de Snapdragon.

In het programma Geekbench 5 is de iPhone zo’n 30 tot 40 procent sneller dan de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dat geldt zowel tijdens het uitvoeren van een enkele taak als tijdens het draaien van meerdere processen, het zogenaamde multitasken. Als het aankomt op Machine Learning, simpel gezegd het vermogen van een telefoon om zelfstandig te leren en zichzelf te verbeteren, scoort de iPhone ruim 100 procent hoger.

Apple werkt al aan de iPhone 14

Natuurlijk is een telefoon meer dan rauwe rekenkracht. Toch is het verschil tussen de iPhone 13 en de Galaxy S22 wel opvallend groot. Vooral omdat Apple alweer hard werkt aan de opvolger van zijn huidige toptoestellen. In september komt de iPhone 14 uit, die draait op de nóg snellere A16-chip.

De iPhone 14 belooft de meest spectaculaire sprong voorwaarts te worden in jaren. De smartphone krijgt mogelijk een controversieel ontwerp met twee gaatjes in het scherm in plaats van de bekende notch. Daarnaast voorziet Apple de iPhone 14 Pro waarschijnlijk van een nieuwe 48 megapixel-camera. Al dat moois moet wel wat kosten. Volgens een gerucht gaat de prijs van de iPhone 14 namelijk flink omhoog.

