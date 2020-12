‘Alle iPhone 13-modellen verschijnen gewoon weer in september’

Met een release uitgesmeerd over meerdere maanden was de iPhone 12-lancering een van de vreemdste tot nu toe. Een nieuw gerucht stelt dat Apple alles op alles zet om dit bij de iPhone 13 te voorkomen.

‘iPhone 13 komt gewoon in september’

Voor iedereen was 2020 een vreemd jaar en Apple is daarop geen uitzondering. Door de pandemie werden fabrieken stilgelegd waardoor de productie van de iPhone 12 de nodige vertraging opliep.

Het gevolg was dat Apple voor het eerst in jaren geen nieuwe iPhone in september uitbracht en de vier iPhone 12-modellen verspreid over meerdere maanden werden gelanceerd.

Volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo is Apple zich nu al aan het voorbereiden op de productie van de iPhone 13. Het bedrijf zal de volgende iPhones gewoon weer in september uitbrengen, zo stelt de analist. Alle modellen zouden in die maand worden uitgebracht.

Eerste iPhone 13-geruchten duiken al op

Daarnaast zegt de analist dat vooral de Pro-iPhones het dit jaar goed doen. Zo goed zelfs dat Apple moeite heeft om genoeg iPhone 12 Pro- en iPhone 12 Pro Max-modellen te produceren. Dat zou komen door een tekort aan camerasensoren van Sony die in de telefoons gebruikt worden.

Hoewel september 2021 nog ver weg is, zijn de eerste geruchten over de iPhone 13 al binnen. Apple zou een prototype van het toestel hebben die zowel Touch ID als Face ID ondersteunt.

Er zijn al langer verhalen over de terugkeer van de vingerafdrukscanner. Apple zou deze onder het scherm willen plaatsen, zodat je het toestel simpelweg kunt ontgrendelen door je vinger op het display te leggen.

