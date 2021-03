Over iets meer dan een half jaar presenteert Tim Cook naar verwachting de opvolger van de iPhone 12. Bekende lekker Ming-Chi Kuo geeft de geruchtenmolen voor de volgende iPhones vandaag weer een flinke draai.

Ming Chi-Kuo over de iPhone 13: 5 geruchten

Ming-Chi Kuo is misschien wel de bekendste en meest betrouwbare Apple-analist. Al jaren voorspelt hij op basis van zijn bronnen vaak al maanden voor de onthulling welke vernieuwingen Apple doorvoert. Vandaag is hij terug met een lijst aan iPhone 13-verbeteringen. Wij hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet.

1. 120Hz beeldscherm

Industrie-analist Ross Young en lekkers Jon Prosser en Max Weinbach riepen het al eerder: de nieuwe iPhones krijgen een vloeiend 120Hz scherm. Kuo voegt hier nog aan toe dat alleen de Pro-varianten van de iPhone 13-serie deze blikvangers zullen krijgen. Naast 120Hz komt ook de zuinige LTPO-schermtechnologie naar de iPhone 13 Pro en Pro Max, zodat de accu’s ondanks de hoge verversingssnelheid lang mee blijven gaan.

2. Kleinere notch

De notch – de scherminkeping die plaats maakt voor de selfiecamera en Face ID – wordt dit jaar kleiner, aldus Kuo. De notch heeft al sinds de introductie van de iPhone X in 2017 hetzelfde formaat. Eerder gingen er geruchten over een camera onder het scherm, waardoor de notch helemaal zou verdwijnen. Daar moeten we dus nog even geduld voor hebben. Wel stelt een ander recent gerucht dat de notch in 2022 plaats zal maken voor een klein cameragat, zoals op de Samsung Galaxy S21.

3. Grotere batterijen

Hoe meer batterij, hoe beter, toch? De nieuwe iPhones krijgen volgens Kuo een grotere batterij. Waar dit bij de Pro-modellen misschien slechts compenseert voor het nieuwe 120Hz-scherm, zal het bij de de overige modellen hopelijk resulteren in een merkbaar langere batterijduur. Een grotere batterij zorgt er vermoedelijk wel voor dat de nieuwe modellen iets zwaarder zullen zijn.

4. Opladen via Lightning

Waar Kuo eerder stelde dat de iPhone 13 Pro Max zonder Lightning-poort zou komen, verbetert hij zichzelf nu. Alle iPhones zullen volgens de laatste geruchten nog steeds via Lightning of MacSafe worden opgeladen. De veelbesproken poortloze iPhone komt uiteindelijk wel, maar zal dus nog even op zich laten wachten.

5. Alle nieuwe iPhones krijgen sensor-shift

Volgens Kuo krijgen alle nieuwe iPhones dit jaar sensor-shift in de hoofdcamera; een technologie die vorig jaar al beschikbaar was op de iPhone 12 Pro Max. Sensor-shift stabiliseert de sensor zelf, door deze te laten ‘zweven’ in de camera. Hierdoor zal je tijdens het filmen en fotograferen minder snel last hebben van onscherpe of schokkende beelden.

