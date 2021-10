Het scherm van de iPhone 13 vs de iPhone 13 Pro: zie je het verschil?

De iPhone 13 Pro heeft een beter scherm dan de gewone iPhone 13. Maar hoe groot is het verschil in de praktijk? Wij hebben het voor je bekeken.

Vergelijking scherm van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro

Zowel de iPhone 13 (mini) als de iPhone 13 Pro (Max) hebben een beter oled-scherm dan vorig jaar. Het gewone model heeft qua helderheid een flinke stap gemaakt van 625 naar 800 nits. Daardoor is het scherm beter af te lezen als je in de zon loopt. De iPhone 12 Pro had vorig jaar al een dergelijk display en de 13 Pro haalt nu zelfs 1000 nits.

Of je dat verschil ziet? Soms. Binnenshuis staat het scherm bij de meeste mensen natuurlijk niet op de maximale helderheid. In dat scenario lijken de iPhone 13 en iPhone 13 Pro als twee druppels water op elkaar. Dat wordt anders als je op een mooie dag naar buiten gaat. Dan zie je wel degelijk dat de Pro iets feller kan, zeker wanneer het zonnetje zich laat zien.

Begrijp ons niet verkeerd: ook het display van de iPhone 13 blijft in alle omstandigheden prima af te lezen. Het Pro-model is net iets mooier en behoudt zijn contrast beter als er veel omgevingslicht is. Het lijkt ons echter geen reden om meer geld uit te geven. ProMotion is dat wél.

ProMotion maakt het verschil

Het grote verschil tussen het scherm van de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro is ProMotion. Door deze techniek kan de Pro zijn verversingssnelheid verhogen tot 120 beelden per seconde. Als je door een website scrollt blijft de tekst leesbaar en wanneer je geschikte videogames speelt, ziet dat er enorm soepel uit. Ook animaties in iOS 15 zijn nog vloeiender dan voorheen. Als je een statisch beeld bekijkt, zoals je thuisscherm, schakelt de Pro overigens automatisch terug naar 10 frames per tel. Daarmee bespaar je batterijsap.

De gewone iPhone 13 ververst beelden in elk scenario 60 keer per seconde. Als je de smartphones naast elkaar legt, zie je dat verschil direct. De normale 13 lijkt dan een beetje te stotteren. Natuurlijk valt er prima mee te werken, maar als je ProMotion in actie ziet, wil je waarschijnlijk nooit meer terug. Laat dat een waarschuwing zijn als je geld wil besparen: níet naar het scherm van de iPhone 13 Pro kijken in de winkel!

Naast mooiere schermen biedt de iPhone 13-serie ook een veel betere batterijduur en camera’s met grotere sensoren. Daardoor maak je mooie kiekjes, vooral in het donker. In onze review van de iPhone 13 lees je wat we van het instapmodel vinden. Of bekijk de video hieronder. Vind je het ProMotion-scherm toch wel verleidelijk? Check dan onze review van de iPhone 13 Pro.

