iPhone 13 scherm: 5 verwachtingen voor het nieuwe iPhone-display

Altijd aan, opnieuw oled en een iets kleinere notch. Dit zijn onze verwachtingen voor het scherm van de iPhone 13. Lees je mee?

Dit weten we over het scherm van de iPhone 13

September komt steeds dichterbij en dus is het vooruitblikken begonnen. Dit keer delen we onze verwachtingen voor het scherm van de iPhone 13. Als alle geruchten uitkomen wordt het een klein, maar verrassend jaar voor het iPhone-scherm.

1. Vier iPhones, drie formaten

Volgens alle geruchten komt de iPhone 13 in viervoud. Heel vreemd is deze claim niet, want de iPhone 12 heeft ook vier ‘smaakjes’. Het schijnt dat Apple deze traditie in 2021 voortzet en daarom drie schermformaten aanhoudt:

De kleinste iPhone van 2021 wordt dus de iPhone 13 mini, terwijl de 13 Pro Max het meest uit de kluiten gewassen is. Volgens geruchten stopt Apple na dit jaar met het uitbrengen van compacte, krachtige toestellen. Ben je wel op zoek naar zo’n telefoon, dan is de iPhone 13 mini wellicht voorlopig je laatste kans.

2. Scherm staat altijd aan

We hebben er al vaker over geschreven, maar het lijkt er nu toch echt van te komen. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Apple-journalist Mark Gurman krijgt de iPhone 13 een always-on-scherm. De weinig verhullende naam geeft direct het grootste pluspunt aan: zo’n display staat altijd (op een minimale) manier aan.

Apple zou hiervoor dezelfde techniek als de Apple Watch gebruiken, die sinds de Watch Series 5 een display heeft dat altijd aanstaat. Om stroom te besparen schakelt het scherm bij inactiviteit over op de besparingsmodus. Deze ververst zich vervolgens eens per minuut. Op die manier kun je bijvoorbeeld blijven zien hoe laat het is, wat de weersverwachting is en andere widgets.

3. Vloeiend oled-scherm

Net als vorig jaar krijgen waarschijnlijk alle nieuwe iPhones een oled-scherm. Zo’n scherm blinkt uit in het tonen van contrasten, omdat zwart ook echt zwart is.

Om de Pro-modellen onderscheidend te maken, zou Apple deze iPhones een uniek voordeel geven: een ‘vloeiend’ scherm. Ook hier hebben we op iPhoned al vaker over geschreven. Volgens geruchten krijgen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max een display met 120Hz-ververssnelheid.

Het komt erop neer dat zo’n scherm 120 keer per seconde ververst, twee keer zoveel als de gangbare 60 keer. Hierdoor ogen animaties veel soepeler en vloeiender. Het schijnt dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini op een ververssnelheid van 60Hz blijven ‘steken’.

4. Iets kleinere notch

Sinds de iPhone X uit 2017 ziet de inkeping bovenaan het scherm er ieder jaar hetzelfde uit. Dat zou in 2021 eindelijk (een beetje) gaan veranderen.

Dankzij gelekte dummymodellen denken we namelijk dat de iPhone 13 een iets smallere notch krijgt. Volgens het meestal betrouwbare MacRumors komt dit door de microfoon die naar boven is verplaatst. De notch snijdt hierdoor iets minder diep het scherm in, al scheelt het niet heel ten opzichte van de iPhone 12-serie.

5. Touch ID onder het scherm

We sluiten onze verwachtingen voor het iPhone 13-scherm af met een zeer speculatief gerucht. In de wandelgangen horen we dat de nieuwe iPhones van 2021 Touch ID onder het scherm krijgen. Hierdoor kun je de telefoon ontgrendelen door je vinger op het scherm te leggen. Vervolgens herkent de Touch ID-scanner je vingerafdruk en gaat de iPhone van het slot.

We horen dit gerucht al jaren voorbijkomen als het over nieuwe iPhones gaat, dus wij durven er geen geld meer op in te zetten. Het lijkt ons aannemelijk dat je de iPhone 13 ‘gewoon’ met Face ID ontgrendelt, oftewel gezichtsherkenning.

Geruchten over de iPhone 13

Lang hoeven we niet meer op de iPhone 13 te wachten. Alles wijst erop dat de nieuwe iPhones weer gewoon in september onthuld worden. In onderstaande video nemen we de belangrijkste geruchten met je door. Wanneer je geen nieuwtjes wil missen kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief, of de gratis iPhoned-app downloaden.