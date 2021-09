iPhone 13-scherm bij derde partij laten vervangen? Doe maar niet

Is het scherm van je iPhone 13 (Pro) aan diggelen? Het kan verleidelijk zijn om het display dan bij een derde partij te laten vervangen, want dat is een stuk goedkoper dan bij Apple. Maar dat lijkt geen goed idee …

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13-scherm vervangen

Het populaire YouTube-kanaal Phone Repair Guru laat in een video zien dat je het scherm van de iPhone 13 of iPhone 13 Pro waarschijnlijk niet kunt vervangen zonder de ondersteuning van Face ID te verliezen. De enige manier waarop je je iPhone dan nog kunt ontgrendelen, is door de toegangscode in te toetsen.

De YouTuber laat zien dat wanneer je de microfoon, nabijheidssensor en omgevingslichtsensor vervangt, alles werkt zoals verwacht. Maar plaats je er een niet-origineel scherm in, dan krijg je een melding: Important Display Message. Unable to verify this iPhone has a genuine Apple Display.

Phone Repair Guru vertelt dat er wel manieren zijn op Face ID alsnog te laten werken, zoals het overbrengen van een chip naar het nieuwe display. De YouTuber verwacht dat de meeste reparatiewinkels dit echter niet zullen doen omdat dit te geavanceerd zou zijn.

Of bij een erkende serviceprovider

Overigens kun je de schermreparatie ook laten uitvoeren door een door Apple erkende serviceprovider. Dit zijn onder meer Amac en Coolblue. Zij beschikken over de originele componenten en kunnen de reparatie op een goede manier uitvoeren.

In de afgelopen jaren was er al vaak ophef over het reparatiebeleid van Apple. De tech-gigant probeert iPhone-gebruikers te ontmoedigen om naar een andere reparateur dan Apple (of een erkende serviceprovider) te gaan. Volgens Apple is dat vanwege de veiligheid; ongetrainde reparateurs zouden mogelijk niet alle veiligheidsprocedures volgen, wat kan resulteren in het slecht functioneren van een product.

iPhone 13 schermreparatie prijzen

In een eerder artikel schreven we hoeveel het iPhone 13 repareren kost. Bij de iPhone 13 mini ben je zo’n 250 euro kwijt aan een schermreparatie. Bij de 6,1-inch iPhone 13 en iPhone 13 Pro is dat ruim driehonderd euro. Het vervangen van het scherm is bij de iPhone 13 Pro Max het duurst: 361,10 euro.

Dit maandthema wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.