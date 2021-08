iPhone 13 gaat de ruimte in: ‘bellen via satellieten komt eraan’

Volgens de laatste geruchten heeft de iPhone 13 niet alleen ondersteuning voor 4G en 5G. Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat je ook zonder dekking van 4G en 5G straks kunt bellen en berichten versturen, via satellieten.

Lees verder na de advertentie.

De ruimte in: iPhone 13 satellietencommunicatie

De iPhone 12 heeft ondersteuning voor onder andere 4G en 5G om te internetten en bellen. De iPhone 13 krijgt hier volgens Ming-Chi Kuo een extra optie bij, namelijk communicatie via satellieten. Het voordeel hiervan is dat je ook buiten de dekking van het 4G- of 5G-netwerk kunt bellen en berichten sturen.

Ook interessant: iPhone 12 en 5G: 6 vragen en antwoorden

Ming-Chi Kuo vertelt in een bericht aan investeerders dat de iPhone 13 ondersteuning krijgt voor low earth orbit (LEO)-satellietcommunicatie. Dit zijn satellieten in lagere omloopbanen. De Apple-analist geeft hierbij aan dat de iPhone 13 een ‘aangepaste versie van de Qualcomm X60-chip krijgt’. Deze chip ondersteunt communicatie via satellieten.

Het is nog niet duidelijk of Apple de techniek gaat gebruiken ter ondersteuning van de mobiele verbinding. Waarschijnlijk wordt het meer een functie die je gebruikt in een noodgeval, bijvoorbeeld bij problemen op zee of tijdens een survival kampeertrip.

Satellieten communicatie: alleen voor noodgevallen

Huidige satelliettelefoons zijn duur en de communicatie is erg langzaam. Daarom ben je hiermee beperkt tot spraak- en tekstberichten. Ondersteuning voor satellietcommunicatie op je iPhone is erg nieuw en Apple heeft net pas 5G toegevoegd op de iPhone 12. Het is daarom nog te vroeg om te denken dat je straks kunt videochatten vanaf een bergtop of diep in de woestijn. Voor noodgevallen is het echter een prima optie.

Laat de iPhone 13 maar komen

Het blijft nog even spannend wat de iPhone 13 precies voor nieuwe functies krijgt. Pak je agenda er maar bij, want het lijkt erop dat 14 september de jaarlijkse keynote gaat plaatsvinden! Wil je meer weten over de iPhone 13? Hieronder lees je meer!

Lees meer over de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max