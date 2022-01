Klein aantal iPhone 13-gebruikers heeft last van roze scherm en vastlopers

De schermen van een klein aantal iPhone 13-smartphones kleuren felroze. Hoe dit kan is nog niet bekend, maar wij vertellen je hoe je het kunt oplossen.

Nieuw probleem: Sommige iPhone 13-schermen kleuren roze

Een klein aantal gebruikers heeft last van een vervelend probleem met de iPhone 13 (Mini) of iPhone 13 Pro (Max). De smartphones lopen vast en het scherm kleurt felroze. De reden van het probleem is niet bekend, maar er is gelukkig een oplossing – hoewel deze alles behalve leuk is. Het resetten van alle instellingen zou het probleem verhelpen. Ook ruilen sommige gebruikers getroffen iPhones bij Apple om voor een vervangend exemplaar.

Het probleem lijkt gelukkig softwarematig te zijn. Dat schrijft Apple Insider, op basis van foto’s waarop het probleem zichtbaar is. “Als het probleem hardwarematig zou zijn, zou het gehele scherm roze kleuren. Dat is niet het geval – het accu-icoon en het signaal-icoon blijven in de meeste gevallen gewoon wit. Dit duidt op een softwarematig probleem, dat in theorie opgelost kan worden met een update.”

Vastgelopen iPhone terugzetten naar fabrieksinstellingen

Het advies is om altijd te updaten naar de nieuwste iOS-versie, zodra deze beschikbaar is. Heb jij last van een roze scherm op jouw iPhone 13 of 13 Pro? Probeer hem terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Dit werkt als volgt:

Open de Finder (macOS Monterey of nieuwer) of open iTunes (macOS Mojave of eerder). Sluit je iPhone aan op de computer. Activeer de herstelmodus. Hiervoor druk je kort op de volume omhoog-knop en kort op de volume omlaag-knop. Vervolgens houd je de zijknop ingedrukt, totdat je de herstelmodus ziet. Zoek het apparaat op je computer en selecteer deze. Vervolgens komt er als het goed is een pop-up in beeld. Kies voor de optie ‘Werk bij’ als je deze te zien krijgt. Lukt het niet? Probeer dan stap 3 opnieuw. Na het herstellen configureer je het apparaat opnieuw.

Het is natuurlijk heel vervelend om al je gegevens kwijt te zijn. Houd dan ook altijd een back-up van je toestel achter de hand. Bekijk onderstaande video om te leren hoe dat moet, of lees onze tip over hoe je een back-up van je iPhone maakt.