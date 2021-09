Round-up: zo scoren de iPhone 13 en 13 mini bij internationale media

De eerste reviews van de iPhone 13 en iPhone 13 mini zijn online verschenen. In deze round-up zetten we de beoordelingen van internationale techwebsites voor je op een rij.

iPhone 13 (mini) review round-up

Deze vrijdag kunnen veel Nederlanders met de iPhone 13 en iPhone 13 mini aan de slag, maar een aantal vooraanstaande Amerikaanse websites hebben nu al hun reviews van de nieuwe Apple-telefoons gepubliceerd.

De techwebsites zijn erg tevreden over de nieuwe iPhone 13 en de kleinere iPhone 13 mini. De websites vinden de notch (de inkeping bovenaan het scherm) nog wel een doorn in het oog, maar ze waarderen het dat hij kleiner is geworden. Ze zijn tevreden over het design en de kleur, al betreuren ze het dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini slechts een 60Hz-scherm hebben.

CNET

De website CNET is erg te spreken over de camera’s en de grotere batterij. Daarnaast vinden ze ook de grotere opslag en het heldere scherm een prima vooruitgang. CNET zegt verder dat de iPhone 13 een nette upgrade is van de (al prima) iPhone 12. Sommige gebruikers zijn misschien teleurgesteld dat er geen ingrijpende veranderingen zijn geweest, maar volgens Engadget is dat ook weer de charme van het toestel.

Bezitters van een iPhone 11 die willen upgraden, raden ze aan om naar de iPhone 13 over te stappen. De iPhone 12 (met dezelfde hoeveelheid opslag) is slechts een fractie goedkoper dan het nieuwe vlaggenschip. De schrijvers van CNET zijn echter nog niet blij met de notch. Maar dat hij kleiner is geworden, waarderen ze.

The Verge

De editors van The Verge zijn erg te spreken over de iPhone 13 (mini). Ze vinden de camera’s prima, maar hebben wel kritiek op de selfiecamera. Ze hadden gehoopt dat de sensor van de front-camera was aangepast. De softwarematige verbeteringen en de kleinere notch zijn goede upgrades, maar The Verge vindt dat Apple de selfiecamera al veel te lang negeert.

De verbeterde batterij en grotere opslagruimte voor elk toestel vindt The Verge uitstekend. Dat je iPhone 12-hoesjes niet op de iPhone 13 passen, vinden ze wel een slechte zaak. Overigens valt de roze iPhone het meest in de smaak.

Engadget

Engadget is erg tevreden over de camera’s van de iPhone 13 en de iPhone 13 mini. Ze vinden beide toestellen ook vlot reageren. De bouwkwaliteit en de beschikbare kleuren zijn ook een uitstekend pluspunt. Ze vinden het fijn dat de notch wat kleiner is geworden, maar geven wel aan dat Android al langer slechts een kleine hole-punch heeft voor de camera.

Waar ze minder tevreden over zijn is het 60Hz-scherm. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben beide een scherm dat 120Hz aan kan. Zolang je zo’n scherm nooit hebt gezien, vind je het niet zo erg. Maar wanneer je eenmaal beter gewend bent is het een behoorlijk gemis.

De iPhones van dit jaar hebben geen grote veranderingen doorgevoerd. Maar er zijn genoeg vernieuwingen waardoor je misschien toch wil upgraden. Vooral wanneer je nog een iPhone 11 hebt is de upgrade zeker het overwegen waard.

Vanaf vrijdag ook in Nederland

Ben je van plan om de iPhone 13 te kopen? Houd dan rekening met de levertijden. Ook dit jaar geldt weer: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als je (te) lang wacht met het pre-orderen van de iPhone 13, kan het zijn dat je langer moet wachten totdat je het toestel in huis hebt. We hebben alle winkels voor je bij elkaar gezet waar je de iPhone 13 kan reserveren en waar je de beste prijs vindt.

