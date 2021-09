iPhone 13 repareren is allesbehalve goedkoop: zoveel ben je kwijt

Het is allesbehalve goedkoop om je iPhone 13 buiten garantie te laten repareren. Vooral de reparatiekosten voor een iPhone 13 Pro Max vallen flink tegen.

iPhone 13 repareren: zoveel kost het

De iPhone 13-serie is officieel in Nederland verkrijgbaar. Daarom heeft Apple ook de reparatiekosten voor het nieuwe toestel bekendgemaakt. Hopelijk ben je zuinig op je spiksplinternieuwe telefoon, want het repareren van een iPhone 13 is een erg duur grapje. In onderstaande tabel hebben we samengevat hoeveel je kwijt bent.

Zoals je kunt zien, is het vooral duur om een iPhone 13 Pro Max te laten repareren. Dat is ook niet vreemd, want dit toestel heeft het grootste scherm van het kwartet (6,7 inch).

Wel opvallend is dat de reparatiekosten voor een iPhone 13 en iPhone 13 Pro gelijk zijn. Deze twee toestellen hebben allebei een 6,1 inch-scherm, maar dat van de Pro is wel beter. De iPhone 13 Pro kan bijvoorbeeld helderder, waardoor het scherm makkelijk buiten afleesbaar is, en heeft een maximale ververssnelheid van 120Hz.

Let op: bovenstaande prijzen gelden voor toestellen die buiten de garantieperiode vallen. Wanneer je bijvoorbeeld een extra AppleCare+-verzekering hebt afgesloten, betaal je minder. Bovendien mogen door Apple erkende serviceproviders hun eigen prijzen betalen. Mogelijk kun je je iPhone 13 dus in de buurt voor minder (of meer) laten opknappen.

Sinds 24 september 2021 is de iPhone 13 (Pro) in Nederland verkrijgbaar. Ben jij van plan om een van de nieuwe Apple-telefoons te kopen? Je bent niet de enige! Zoals ieder jaar lopen ook dit keer de levertijden rap op.

Check daarom voordat je gaat bestellen ons artikel over de levertijd van de nieuwe iPhone. Hierin houden we precies per verkooppunt bij hoe lang je gemiddeld moet wachten.

