iPhone 13 release: ‘vanaf deze datum kun je de nieuwe iPhones kopen’

Een nieuw gerucht stelt dat Apple de iPhone 13-serie onthult en presenteert in september. De data komen overeen met onze verwachtingen.

iPhone 13 releasedatum duikt op in gerucht

Wedbush-analist Dan Ives (via PhoneArena) heeft al vaker dingen geroepen over de iPhone 13. Zo stelde hij onlangs nog op basis van zijn bronnen dat de iPhone 13 een opslagcapaciteit krijgt van 1 terabyte, wat vervolgens weer tegengesproken werd door een andere bron.

Nu is Ives terug met nieuwe informatie, waarbij hij zich wederom beroept op anonieme bronnen die meer weten over Apples productie van de nieuwste iPhones. Het zou hier gaan om alle nieuwe modellen: de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 mini.

Op basis hiervan zegt de analist dat de iPhone 13 release wordt aangekondigd in de derde week van september. Omdat Apple zijn iPhone-keynote traditiegetrouw op een dinsdag houdt, betekent dit dat de nieuwe iPhones op 14 september onthult. Op vrijdag 17 september gaat de iPhone 13 pre-order van start, waarna de eerste exemplaren op 24 september in de winkels liggen. Concreet betekent dit het volgende:

iPhone 13 event: 14 september

14 september iPhone 13 pre-order: 17 september

17 september iPhone 13 in de winkels: 24 september

Nederland zit al jaren in de eerste groep landen waar de nieuwe iPhone verschijnt. Reken er dus maar op dat dit ook in 2021 het geval zal zijn. Daarnaast is al vaker geroepen dat de iPhone dit jaar weer ‘gewoon’ in september verschijnt, in tegenstelling tot de latere release van de iPhone 12 vorig jaar.

Bereid je voor op de nieuwe iPhone

