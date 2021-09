iPhone 13 release: wanneer kun je de nieuwe iPhone kopen?

Het is sinds dinsdag zeker: de iPhone 13 wordt op dinsdag 14 september gepresenteerd. En daarmee weten we ook (bijna zeker) de datum van de pre-order en release van de iPhone 13. Lees gauw verder!

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 release

Eindelijk! Deze week stuurde Apple de officiële uitnodiging voor het iPhone 13-event op 14 september. Die vindt plaats om 19:00 uur Nederlandse tijd. Traditioneel zijn de nieuwe iPhones de vrijdag erna te pre-orderen. Dit jaar valt die dag op 17 september. Waarschijnlijk kan dit vanaf 9:00 uur ‘s ochtends, net als voorgaande jaren.

Ben je er met de iPhone 13 pre-order snel bij, dan worden ze op z’n vroegst een week later bezorgd: vrijdag 24 september. Op deze dag liggen de nieuwe iPhones naar alle waarschijnlijkheid in de winkels. Hieronder vatten we het nog even samen, zodat je een handig overzichtje hebt:

Datum iPhone 13 presentatie: dinsdag 14 september

Datum iPhone 13 pre-order: vrijdag 17 september

Datum iPhone 13 release: vrijdag 24 september

De eerste datum is zeker, maar de tweede en derde heeft Apple nog niet bevestigd. Op basis van het verleden is de kans echter zeer groot dat de pre-order en release op deze dagen vallen. Dinsdagavond weten we het na het Apple-event zeker. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de handige iPhoned-app.

Datum iPhone 13 pre-order

De iPhone 13 kun je dus waarschijnlijk de vrijdag na de presentatie te bestellen. Zorg dat je er die dag snel bij bent, want de nieuwste iPhones zijn doorgaans erg in trek. Hierdoor lopen de levertijden al snel op. Ben je er op tijd bij, dan heb je de iPhone 13 op z’n vroegst een week later in huis.

Opnieuw presenteert Apple vier nieuwe iPhones. Dit jaar gaat het om de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Wil je alles weten over de verwachtingen? Bekijk de onderstaande video. Of check alle voorspellingen voor de iPhone 13 in ons geschreven artikel.