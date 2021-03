Volgens analisten is de release van de iPhone 13 in de derde week van september. Mogelijk presenteert het bedrijf ‘enkele modellen’ een paar weken later.

‘iPhone 13 release in september’

Het gerucht is afkomstig van Wedbush, een analistenbureau. De analisten claimen dat Apple de iPhone 13 in de derde week van september uitbrengt. Wel is het mogelijk dat enkele modellen binnen de serie een paar weken later verschijnen. Wedbush zegt dat de hele iPhone 13-serie “op zijn laatst” begin oktober verkrijgbaar is.

2020 was het eerste jaar waarin Apple geen nieuwe iPhone in september uitbracht. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro, een betere uitvoering van eerstgenoemde, waren pas eind oktober verkrijgbaar. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max kon je vanaf begin november in huis halen.

Tot slot claimt Wedbush dat Apple meer modellen van de iPhone 13 gaat produceren. Dit komt volgens het bedrijf omdat de vraag naar Apple-smartphones onverminderd groot blijft. Wedbush verwacht bovendien dat telecominnovaties als 5G de vraag blijven opstuwen.

Op naar september

De verwachting is dat Apple dit jaar wederom vier smartphones uitbrengt. Het basismodel, de iPhone 13, zou onder meer een beter scherm krijgen. Meerdere betrouwbare bronnen claimen dat de opvolger van de iPhone 12 over een always-on-scherm beschikt. Zo’n display blijft altijd op een minimale manier aanstaan, zodat je bijvoorbeeld de tijd en berichtjes kunt aflezen.

Ook zouden alle modellen een ProMotion-scherm krijgen, die we kennen van de iPad Pro. Zo’n scherm heeft een 120Hz-ververssnelheid, twee keer zoveel als de huidige panelen. Het voordeel hiervan is dat de pixels vaker verversen en daardoor ogen animaties vloeiender.

De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max zouden onder meer flink betere specificaties krijgen, waaronder een maximale opslagcapaciteit van 1 terabyte.

De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max zouden onder meer flink betere specificaties krijgen, waaronder een maximale opslagcapaciteit van 1 terabyte.