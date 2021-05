LG en Samsung zijn volgens geruchten begonnen met de productie van schermen voor de nieuwe iPhones. Daarmee lijkt niets een release van de iPhone 13 in september nog tegen te kunnen houden.

Lees verder na de advertentie.

‘Release iPhone 13 gewoon weer in september’

Door de pandemie introduceerde Apple de iPhone 12-serie vorig jaar later dan gebruikelijk. Gelukkig lijkt het erop dat de release van de iPhone 13 gewoon weer in september plaatsvindt. LG en Samsung zijn namelijk al begonnen met de productie van schermen voor de nieuwe iPhones. Dat is een maand eerder dan in 2020.

LG maakt de displays voor de iPhone 13 en iPhone 13 mini. Samsung is verantwoordelijk voor de schermen in de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Die laatste twee krijgen naar verwachting een 120Hz ProMotion-display dat we kennen uit de iPad Pro. Zo’n scherm ververst de pixels 120 keer per seconde, waardoor het beeld er soepeler uitziet.

De iPhone 13 krijgt mogelijk een kleinere notch

Apple lijkt alles op alles te zetten om de nieuwe iPhones op tijd in de winkels te krijgen. Enkele dagen geleden lazen we het gerucht dat TSMC al is begonnen met het maken van de processor voor de iPhone 13. Ook dat is eerder dan gebruikelijk. Deze A15-chip belooft weer sneller en zuiniger te worden dan de A14 in de iPhone 12.

Dit weten we al over de iPhone 13

Ruim drie maanden voor de release van de iPhone 13 weten we al behoorlijk veel over de nieuwe smartphones. Zo krijgen ze waarschijnlijk een kleinere notch en Touch ID onder het scherm. Daarnaast beschikken de camera’s van de iPhone 13 volgens geruchten over verbeterde beeldstabilisatie.

Het is nog even afwachten of we alle punten op onze wensenlijst voor de iPhone 13 kunnen afstrepen. Op de hoogte blijven van al het nieuws? Check dan Facebook of Instagram en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Lees het laatste nieuws over Apple: