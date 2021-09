iPhone 13-modellen hebben net zoveel RAM als hun voorgangers

De iPhone 13 is op veel vlakken verbeterd ten opzichte van de iPhone 12. Dat geldt helaas niet voor de hoeveelheid werkgeheugen. Uit onderzoek blijkt dat alle varianten van de iPhone 13 net zoveel RAM hebben als hun voorgangers.

Net zoveel RAM in iPhone 13 als in iPhone 12

Apple geeft nooit prijs hoeveel werkgeheugen er in nieuwe iPhones zitten. Toch weten we dankzij onderzoek van MacRumors nu dat alle modellen van de iPhone 13 over precies zoveel RAM beschikken als hun voorgangers. De iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben 4GB werkgeheugen, net als de iPhone 12 en iPhone 12 mini.

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max doen er met 6GB RAM een schepje bovenop. Ook die hoeveelheid is ongewijzigd ten opzichte van de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max.

Werkgeheugen is onder andere bepalend voor de hoeveelheid apps die je op de achtergrond kunt draaien. Met meer RAM kun je eenvoudiger tussen apps wisselen. Ze hoeven dan niet steeds opnieuw te starten. Dat de iPhone 13 op dit vlak geen vooruitgang boekt is jammer, maar zeker niet onoverkomelijk. iPhones gaan namelijk erg zuinig om met werkgeheugen.

Het is verder vrij logisch dat de Pro-modellen meer RAM hebben dan de normale iPhones. Ze beschikken over geavanceerdere functies die veel werkgeheugen slurpen. Overigens heeft die iPhone 13 Pro (Max) ook een iets krachtigere variant van de A15-chip dan de normale iPhone 13 (mini).

