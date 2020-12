Er waren al wat geruchten over de komst van Touch ID onder het scherm. En nu zijn er ook twee werkende iPhone 13-prototypes met deze techniek. Jon Prosser maakt dit bekend. Verlegt Apple hiermee definitief de focus naar een betere vingerafdrukscanner?

‘Twee iPhone 13-prototypes hebben een werkende vingerafdrukscanner onder het scherm’

In oktober verscheen al het eerste gerucht: Apple werkt aan de terugkeer van Touch ID. Eerder ontkrachtte Jon Prosser nog dit bericht, maar met zijn laatste YouTube-video vaart de lekker mee in de Touch ID-stroming.

De Apple-lekker meldt dat er nu maar liefst twee iPhone 13-prototypes zijn met werkende vingerafdrukscanner onder het scherm. Uiteraard betekent het bestaan van een prototype niet direct dat Apple de techniek daadwerkelijk toepast. Het is echter wel een bevestiging dat Apple nog bezig ik met de doorontwikkeling van Touch ID onder het scherm.

Apple legde met eerdere toestellen nog de focus op ontgrendeling met Face ID. Met de huidige stand van zaken en de vele mondkapjes in het straatbeeld is gezichtsherkenning minder praktisch. Het zou dus een logische stap kunnen zijn om inderdaad de focus te verleggen naar een vingerafdrukscanner.

Alle iPhone 13 geruchten tot nu toe

Naast het aanhoudende gerucht van een vingerafdrukscanner onder het scherm van de iPhone 13, keert ook het gerucht van een 120 Hz-ververssnelheid terug. Naast Ross Young meldt ook de betrouwbare analist MIng-Chi Kuo dat Apple de overstap maakt naar een vloeiender scherm. Verder geeft Kuo aan dat de productie en lancering van de iPhone 13 geen vertraging oploopt in 2021. Dit in tegenstelling tot de iPhone 12 die dit jaar later uitkwam dan gepland.

In een overzichtsartikel zetten we alle iPhone 13-geruchten tot nu toe voor je op een rijtje. Naast de verbeterde ververssnelheid en vingerafdrukscanner onder het scherm, verwachten lekkers ook een betere ultragroothoeklens en een kleinere notch.

