‘Productie verhoogd: 20% meer iPhone 13-verkopen dan iPhone 12-serie’

Apple lijkt een ambitieus doel voor zichzelf te hebben gesteld: 20 procent meer iPhone 13-modellen verkopen dan dat er vorig jaar van de iPhone 12 over de toonbank zijn gegaan. Waar komt die voorspelling vandaan?

‘iPhone 13 productie fors hoger dan vorig jaar’

Mark Gurman en Debby Wu van Bloomberg doen een boekje open over de iPhone 13 productie. De doorgaans erg goed geïnformeerde Apple-bronnen stellen dat Apple dit najaar 90 miljoen exemplaren van de iPhone 13 wil verkopen. Dat is 20 procent meer dan de 75 miljoen iPhone 12’s die vorig jaar in dezelfde periode werden verkocht.

Dat is een forse groei, maar Apple lijkt hier een goede redenen voor te hebben. Allereerst is de voorspelling puur gericht op het kalenderjaar 2021. De iPhone 12 werd vorig jaar door productieproblemen die met covid-19 te maken hadden een paar maanden later uitgebracht. Daardoor heeft de iPhone 13 met een traditionele release in september al een voorsprong.

Daarnaast begint het lijstje met verbeteringen die de iPhone 13 introduceert steeds langer te worden. Bloomberg heeft de geruchten van de afgelopen maanden bekeken en de volgende bevestigd op basis van eigen bronnen. Daarmee is het onderstaande lijstje een aannemelijk overzicht van de verbeteringen die de iPhone 13 in september introduceert:

Wederom in vier formaten beschikbaar

Onthuld in September, later die maand beschikbaar

Minstens één model heeft een scherm met een hogere ververssnelheid

Een kleinere notch (uitsnede bovenin het scherm)

Cameraverbeteringen richten zich puur op video

Verbeterde chip met 6 cores

Geen Touch ID in het scherm, ondanks tests

