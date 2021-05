‘Waarom de iPhone 13 mogelijk sneller verkrijgbaar is dan de iPhone 12’

Volgens een nieuw gerucht is TSMC gestart met de productie van de iPhone 13-processor. De A15-chip vormt de kern van Apples nieuwe smartphones die dit najaar verschijnen.

TSMC start productie iPhone 13-processor

Digitimes schrijft dat de chipfabrieken van TSMC de eerste exemplaren van de A15-chip aan het produceren zijn. Apple werkt al jaren met TSMC samen om zijn zelfontworpen processors te fabriceren, waardoor het geen verrassing is dat dit ook in 2021 het geval is.

Wat wel opvalt is de timing: Apple lijkt vroeger te zijn begonnen met de productie, om zo mogelijke vertragingen voor te zijn. Vorig jaar verscheen de iPhone 12-serie later dan gepland in verband met de pandemie en productieproblemen. Door dit jaar wat eerder te starten met het maken van de iPhone 13-processor wil Apple dit voorkomen. Het lijkt er daarom ook op dat we in 2021 weer een ‘ouderwetse’ iPhone release krijgen met een aankondiging in september.

De A-serie chips zijn al jaren een van de manieren waarop de iPhone zich van de concurrentie onderscheidt. Door de nauwe samenwerking tussen hard- en software weet Apple ieder jaar een nieuwe standaard te zetten op het gebied van snelheid. Deze voorsprong wil het bedrijf nu ook inzetten met de Mac en de M1-chips.

Meer over de iPhone 13

Langzaam maar zeker wordt er steeds meer duidelijk over de iPhone 13. Het toestel zou hetzelfde uiterlijk hebben als de iPhone 12, maar een aantal forse verbeteringen doorvoeren. Zo zou er een vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt zitten, een smallere notch voor de Face ID-camera en krijgen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max een 120Hz ProMotion-scherm. Dat moet voor extra soepele animaties zorgen.

Wil je meer weten over de iPhone 13? Check dan onderstaande video met onze verwachtingen, of lees ons iPhone 13 wensenlijstje.