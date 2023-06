iPhone 13 Pro vs. iPhone 15 Pro: moet je dit jaar upgraden?

Heb je een iPhone 13 Pro en twijfel of je dit jaar een nieuwe iPhone moet kopen? Geen nood! Of je dit keer wél moet upgraden lees je in ons iPhone 13 Pro vs iPhone 15 Pro-artikel!

iPhone 13 Pro vs iPhone 15 Pro

Heb je nog een iPhone 13 Pro en twijfel je of je dit jaar moet overstappen naar de iPhone 15 Pro? Lees dan snel verder. Wij vertellen je wat de grootste upgrades voor jouw volgende iPhone gaan worden als je van de iPhone 13 Pro komt.

1. Dynamic Island

Het Dynamic Island is een nieuwe functie die voor het eerst verscheen op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Deze nieuwe variant van de notch (de zwarte inkeping bovenaan het scherm bij oudere iPhones) ziet er leuk uit en kan zelfs van vorm veranderen.

De iPhone 13 Pro heeft nog een standaard-notch. Het Dynamic Island is daarom een van de upgrades die je gaat krijgen wanneer je kiest om over te stappen.

2. 48 MP-camera

Ook ga je bij de camera een behoorlijke upgrade krijgen. Achterop de iPhone 15 Pro zit de 48 megapixel-hoofdcamera. De iPhone 13 Pro moet het nog doen met 12 megapixel. Een vuistregel hierbij is: hoe meer megapixels een sensor heeft, hoe meer details de foto bevat.

Vooral bij nachtfoto’s is de nieuwe camera echt een verbetering. Je ziet meer details en krijgt minder vertekeningen te zien. Let op: deze foto’s zijn wel een stuk groter en nemen dus meer opslagruimte in beslag.

3. Always-on scherm

Een andere nieuwe functie is het always-on scherm. Hiermee laat je iPhone de tijd (en de achtergrond) van je lockscreen zien als je de iPhone niet gebruikt of vergrendelt hebt. Deze feature werd geïntroduceerd bij de iPhone 14 Pro (Max) en mis je dus bij de iPhone 13 Pro.

4. Nieuwe chip

Bij een nieuwe iPhone hoort ook een nieuwe chip. De iPhone 13 Pro heeft een A14-chip. De iPhone 15 Pro krijgt naar verwachting de A17 Bionic-processor. Deze nieuwe onaangekondigde chip moet efficiënter, sneller én krachtiger werken dan de voorganger. De A17 Bionic-chip is naar verluidt een 3nm-chip, terwijl de huidige processors nog 5nm-chips zijn.

De A17-chip in de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max is dan de eerste chip die op deze manier wordt gemaakt. De A17 Bionic-chip wordt dus flink sneller en krachtiger dan zijn voorganger. Bovendien zijn 3nm-chips energiezuiniger dan 5nm-chips, waardoor de batterij langer meegaat.

Meer veranderingen bij de iPhone 15 Pro

Naast bovenstaande nieuwe functies, zijn er natuurlijk nog meer aanpassingen die Apple gemaakt heeft. Elke versie van de iPhone 15 krijgt nu ook usb-c. De lightning-aansluiting gaat daarmee voorgoed verdwijnen. Handig als je toch al een usb-c-kabel bij je hebt. Want je hoeft dan weer een kabel minder mee te nemen in je tas.

Daarnaast gaat er wat veranderen bij de belsignaal-schakelaar. Dit is de schakelaar aan de zijkant van je iPhone waarmee je al het geluid uitzet. Dit gaat bij de iPhone 15 Pro een knop worden, waar je bovendien je eigen functies aan kunt hangen.

Upgraden of niet?

Heb je nu al een iPhone 13 Pro en vind je de bovenstaande functies écht tof? Dan kun je overwegen om over te stappen. Voor je iPhone 13 Pro krijg je nog een nette prijs wanneer je die nog voor de release van de iPhone 15 verkoopt.

Toch zouden we aanraden om nog even te wachten met de verkoop van je oude toestel. Vooral wanneer je maar een of twee van de verbeteringen interessant vindt. Grote veranderingen lijken ook dit jaar weer uit te blijven of beperkt te blijven tot de iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 release

Apple komt doorgaans in september met nieuwe iPhones. Dat is dit jaar dus ook weer het geval. De iPhone 15 kun je dan in de tweede of derde week van september verwachten. Meestal kun je hem dan de vrijdag pre-orderen en komt hij een week later in de winkels te liggen.

Vond je dit iPhone 13 Pro vs iPhone 15 Pro-artikel interessant en wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws?