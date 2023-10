iPhone 13 Pro vs iPhone 15 Pro: is een upgrade de moeite waard?

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn de nieuwste topmodellen van Apple, maar zijn ze de upgrade waard als je al een iPhone 13 Pro hebt?

iPhone 13 Pro vs iPhone 15 Pro

De iPhone 13 Pro en iPhone 15 Pro hebben naast overeenkomsten natuurlijk ook veel verschillen. En het is heel persoonlijk of die verschillen het waard zijn om over te stappen. Om je te helpen met die keuze zetten we de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

1. Behuizing: titanium en actieknop

Het ontwerp van de iPhone 15 Pro lijkt op dat van de 13 Pro, alleen heeft de 15 Pro meer afgeronde hoeken en is de behuizing gemaakt van titanium. Daardoor is de behuizing sterk, duurzaam en licht, en heeft hij een stijlvolle geborstelde uitstraling.

Daarnaast hebben de 15 Pro en Pro Max geen mute-knop meer, maar is er een actieknop voor in de plaats gekomen. De stof- en waterdichtheid is bij beide toestellen hetzelfde (IP68).

2. Scherm: Always-On en Dynamic Island

De schermformaten van de 13 Pro en 15 Pro blijven met 6,1-inch voor de Pro en 6,7-inch voor de Pro Max gelijk. De 15 Pro/Max schermen onderscheiden zich wel door Always-On, 120Hz ProMotion, Dynamic Island en een helderheid tot 2000 nits bij buitengebruik.

Verder zijn de randen van de iPhone 15 Pro iets slanker waardoor het scherm iets meer pixels kan weergeven. De 15 Pro heeft een resolutie van 2556 x 1179 pixels (13 Pro: 2532 x 1170 pixels), de 15 Pro Max heeft een resolutie van 2796 x 1290 (13 Pro Max: 2778 x 1284).

3. Prestaties: A17 Pro vs A15 Bionic

Bij de onthulling van de A17 Pro legde Apple de nadruk op vergelijkingen met de A16 Bionic. De prestatieverbeteringen van jaar tot jaar worden steeds kleiner, maar volgens Apple is de A17 Pro de snelste mobiele CPU tot nog toe.

De A15 of A16 Bionic en A17 Pro zijn allemaal meer dan krachtig genoeg voor bijna iedereen. Voor de volledigheid volgen hier een paar A17 Pro-statistieken ten opzichte van de A16 Bionic:

Tot 20% snellere GPU dan de A16 Bionic

Tot 10% snellere CPU dan de A16 Bionic

Tot 2x snellere neural engine

4. Batterij: iets langer video kijken

Met de iPhone 15 Pro kijk je een uur langer video met een volle batterij dan met de 13 Pro. Bij het luisteren naar audio scoren de 13 Pro en 15 Pro allebei even goed.

iPhone 13 Pro iPhone 15 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 15 Pro Max Video 22 uur 23 uur 28 uur 29 uur Audio 75 uur 75 uur 95 uur 95 uur

5. Camera: meer zoom en megapixels

De iPhone 15 Pro heeft een 48 megapixel-camera aan de achterkant, een geavanceerde portretmodus, Smart HDR 5 en nog veel meer. Verder heeft de 15 Pro Max een telelens met 5x optische zoom (3x voor de 15 Pro).

 iPhone 13

Pro iPhone 15

Pro iPhone 13

Pro Max iPhone 15

Pro Max Hoofdcamera 12MP, f/1.5 48MP, f/1.78 12MP, f/1.5 48MP, f/1.78 Ultrawide 12MP, f/1.8 12MP, f/2.2 12MP, f/1.8 12MP, f/2.2 Tele 12MP, f/2.8 12MP, f/2.8 12MP, f/2.8 12MP, f/2.8 Optische zoom 0.5x, 1x,

2x, 3x 0.5x, 1x,

2x, 3x 0.5x, 1x,

2x, 3x 0.5x, 1x,

2x, 5x

6. Aansluiting: van Lightning naar USB-C

De iPhone 15 Pro en Pro Max hebben niet langer een Lightning- maar een USB-C aansluiting. Hierdoor worden ook hogere overdrachtsnelheden tot 10 Gbps ondersteund (USB 3) en is het mogelijk om bijvoorbeeld rechtstreeks video op te nemen op een externe SSD. De overdrachtsnelheid bij de iPhone 13 Pro en Pro Max via de Lightning-aansluiting blijft steken op 480 Mbps.

7. Veiligheid: ongelukdetectie en satellietverbinding

SOS-noodmelding is ook al aanwezig op de iPhone 13 Pro (Max), maar de iPhone 15 Pro (Max) heeft nog twee veiligheidsfeatures: SOS-noodmelding via satelliet en ongelukdetectie.

Conclusie: iPhone 13 Pro vs iPhone 15 Pro

De topmodellen van de nieuwste iPhone hebben zeker wel meer te bieden. Een aantal verbeteringen zijn voor de gemiddelde gebruiker echter niet spectaculair (onder andere behuizing en scherm), andere zijn meer de moeite waard (waaronder camera, aansluiting en veiligheid).

Al met al is een upgrade wat ons betreft niet de moeite waard. Je betaalt namelijk een flink bedrag voor een handjevol verbeteringen. Een aantal van die verbeteringen zijn nauwelijks merkbaar, de rest van de verbeteringen zijn zo’n hoog bedrag niet waard. De iPhone 13 Pro (Max) is momenteel namelijk ook nog steeds een toptoestel én een stuk betaalbaarder.

Toch op zoek naar een iPhone 15 Pro (Max)?

Wil je de nieuwe functies en toch overstappen, kijk dan zeker ook even naar de onderstaande deals!

