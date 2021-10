iPhone 13 Pro (Max) videoreview: voor wie zijn de high-end iPhones?

Recent heeft Apple vier nieuwe iPhones uitgebracht. De high-end modellen van dit jaar zijn de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Of deze duurdere iPhones hun geld waard zijn ten opzichte van de standaardmodellen, dat ontdek je in onze iPhone 13 Pro (Max) videoreview.

Lees verder na de advertentie.

Check onze iPhone 13 Pro videoreview

De geschreven reviews van iPhone 13 Pro en 13 Pro Max hebben vaste lezers van iPhoned natuurlijk al ontdekt. Maar nu volgt onze uitgebreide videoreview. iPhoned-redacteur Colin legt uit waarom de iPhone 13 Pro de lat dit jaar echt een stuk hoger legt dan het basismodel.

Zo heeft de iPhone 13 Pro (Max) een ProMotion-scherm dat zijn beeldverversing aanpast op wat er op het scherm te zien is – tot maximaal 120 beelden per seconde. Dat is dubbel zo veel als op de gewone 13 (mini). Ben je er eens aan gewend, wil je niet meer terug naar een ‘trager’ scherm. Vooral tijdens het vegen op het thuisscherm zie je hoeveel soepeler de beelden zijn. Ook de nieuwe macromodus van de camera – hiermee kun je tot enkele centimeter voor je onderwerp nog scherpstellen – biedt echt meerwaarde.

De iPhone 13 Pro Max schittert naast al deze nieuwigheden nog met de beste batterijtijd in een iPhone aller tijden. Fotografeer je veel, wil je de langste accuduur en houd je van technische snufjes, dan is de 13 Pro (Max) jouw iPhone!

Volg ons op YouTube

Ook de iPhone 13 (mini) hebben we natuurlijk uitgebreid getest, zowel in een geschreven review, als in een videoreview. Laatstgenoemde vind je op ons YouTube-kanaal. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.

Naast reviews over de nieuwste iPhones, delen we er ook handige tips om alles uit je Apple-apparaten te halen. Je kunt ons ook volgen via Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, de nieuwsbrief en natuurlijk via de site.