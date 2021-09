iPhone 13 Pro (Max)-verwachtingen: formaat, camera, prijs en meer

De aankondiging van de iPhone 13 laat nu niet lang meer op zich wachten. Maar wat weten we van Apples paradepaardjes: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max? Dit zijn onze iPhone 13 Pro (Max)-verwachtingen.

iPhone 13 Pro (Max)-verwachtingen

Dit jaar komen er na verwachting vier nieuwe modellen van de iPhone 13 uit. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn Apples vlaggenschepen, maar we mogen de iPhone 13 en de iPhone 13 mini natuurlijk niet vergeten.

Wat wordt de prijs van de iPhone 13 Pro Max?

De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max worden het neusje van de zalm van de iPhone 13-toestellen. Daar hang natuurlijk een fors prijskaartje aan. Gelukkig blijven de prijzen (volgens de meeste geruchten) gelijk aan de vorige Pro-modellen. Dat betekent dat de iPhone 13 Pro 1159 euro gaat kosten. Voor de iPhone 13 Pro Max ben je mogelijk 1259 euro kwijt.

Deze prijzen moet je wel met een korreltje zout nemen. Door de schaarste op de markt zijn de chipprijzen flink gestegen. Het kan zijn dat dit toch nog invloed heeft op de prijzen van de iPhone 13.

Scherm en formaat van de iPhone 13 Pro (Max)

We verwachten niet veel veranderingen aan de afmetingen van het scherm. Daarom krijgt de iPhone 13 Pro naar alle verwachting een 6,1 inch-scherm. De iPhone 13 Pro Max doet daar nog een schepje bovenop, en heeft een display van 6,7 inch.

Snel en vloeiend: 120Hz ProMotion

Erg tof: beide Pro-modellen krijgen volgens geruchten een 120Hz-scherm. Hiermee gaat het scrollen en swipen een stuk vloeiender. Voor fanatieke iPhone-gamers is dit natuurlijk ook een welkome aanvulling, maar je merkt het ook als je door website bladert of door de interface veegt.

Volgens website DigiTimes krijgen de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max een extra energiezuinig LTPO-scherm. Zo’n display drukt minder zwaar op de accuduur, waardoor je langer met je toestel doet voor hij weer aan de oplader moet.

Verder zegt DigiTimes dat het scherm van de iPhone 13 Pro (Max) zo’n vijftien tot twintig procent minder stroom verbruikt dan de instapmodellen van dit jaar, de iPhone 13 en iPhone 13 mini. En dat zorgt er weer voor dat de iPhone-accu langer meegaat.

Verbeteringen voor iPhone 13 Pro-camera

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max krijgen waarschijnlijk weer vier camera’s (drie op de achterkant en een op de voorkant). Verder lijkt er niet zoveel te veranderen aan de hoofdcamera.

Betere ultragroothoeklens en portretvideo’s

De verbetering zit hem bij de Pro-modellen vooral in de ultragroothoeklens. Die laat volgens geruchten veel meer licht binnen. Ook zal deze camera voor het eerst over autofocus en beeldstabilisatie beschikken. Dat moet voor nog betere en scherpere foto’s zorgen, wat een fijne verbetering is.

De huidige iPhones hebben natuurlijk al een portretmodus voor foto’s, maar voor video was deze functie niet beschikbaar. Daar komt mogelijk binnenkort verandering in. Mark Gurman van Bloomberg schrijft dat de iPhone 13 Pro ook een portretmodus voor video krijgt.

De iPhone 7 Plus was de eerste iPhone die een portretmodus voor foto’s had. Met deze functie maak je foto’s waarbij het onderwerp scherp blijft en de achtergrond wazig is. De hoeveelheid onscherpte (of scherptediepte) is achteraf aan te passen.

Naast de portretvideo’s krijg je ook de optie om video’s in een hogere kwaliteit te maken, met ProRes-video. Apple heeft op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max al een speciaal foto formaat, Apple ProRAW. ProRes lijkt dit te gaan doen voor video’s. Hoogstwaarschijnlijk blijft deze functie beperkt tot de iPhone 13 Pro (Max).

Nieuwe processor en energiezuiniger

Volgens alle geruchten krijgt de iPhone 13 Pro (Max) een chip die sneller en zuiniger is. De verwachting is dat de iPhone 13 een A15-processor heeft, die de A14-chip van vorig jaar opvolgt.

Verder gaat het gerucht dat Apple de opslagcapaciteit van de iPhone gaat verruimen van maximaal 512GB naar 1TB. Ook wanneer je niet zoveel nodig hebt, is dit waarschijnlijk goed nieuws. Apple heeft in het verleden namelijk vaker de kleinste opslagcapaciteit geschrapt op het moment dat er een nieuwe optie bij kwam. Dat zou betekenen dat alle nieuwe iPhones minimaal 128GB opslag hebben in plaats van 64GB.

Verder staat het vast dat de iPhone 13 Pro (Max) 5G heeft. Hopelijk kunnen beide Pro-modellen ook overweg met de snelste variant van dit nieuwe netwerk, in tegenstelling tot hun voorgangers de iPhone 12 Pro (Max). Maar of je er in Nederland iets aan hebt, blijft nog even de vraag. De frequenties voor deze snellere 5G-variant worden pas in 2022 geveild, waardoor we nu nog niet zoveel aan 5G hebben.

En er is meer …

En dat waren de grootste verwachtingen voor de iPhone 13 Pro (Max)!

Check ook onze video met iPhone 13-geruchten! Dan ben je meteen helemaal bijgepraat! Morgen (op 14 september) om 19.00 uur Nederlandse tijd onthult Apple zijn nieuwste iPhones. Check daarom het overzicht met alle verwachtingen voor het iPhone 13-event.