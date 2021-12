iPhone 13 Pro verliest cameratest van veel goedkopere smartphone

De iPhone 13 Pro heeft het er niet best vanaf gebracht in de jaarlijkse, blinde cameratest van YouTuber MKBHD. Het toestel vloog er in de tweede ronde al uit. De winnaar was een veel goedkopere smartphone.

iPhone 13 Pro scoort slecht in cameratest

Het concept van de blinde cameratest is heel eenvoudig: 16 smartphones maken precies dezelfde foto en worden in duo’s tegenover elkaar gezet. Via sociale media bepalen mensen hun favoriet zonder te weten welke foto bij welke telefoon hoort. Het toestel dat de meeste stemmen krijgt, gaat door naar de volgende ronde. Dan begint het proces opnieuw, net zolang tot er een winnaar overblijft.

iPhones brengen het er traditiegetrouw slecht vanaf in deze test. Sterker nog: geen enkele smartphone van Apple wist ooit de eerste ronde te overleven. Dat lukte de iPhone 13 Pro wel: het toestel versloeg de Motorola Edge. Daarna was het echter snel gedaan met de pret.

In de tweede ronde verloor de iPhone 13 Pro namelijk van de veel goedkopere Google Pixel 5a. Dat toestel had in de eerste ronde al had gewonnen van zijn duurdere broertje, de Google Pixel 6 Pro. De Pixel 5a zou de cameratest uiteindelijk zelfs winnen, door in de finale de OnePlus 9 Pro te verslaan.

Neem de resultaten met een korreltje zout

Het is altijd leuk om de cameratest van MKBHD te bekijken, maar je kunt de resultaten gerust met een flinke korrel zout nemen. Zoals de YouTuber zelf benadrukt, kiezen mensen doorgaans voor warme kleuren en de meest heldere foto. Dat zegt niet per se iets over de kwaliteit ervan. Smartphones die goed scoren in deze test hebben vaak een vrij agressieve hdr-functie, die bedoeld is om foto’s van je scherm te laten knallen.

Apple kiest doorgaans voor een wat neutralere look. Daardoor is de iPhone 13 Pro in het nadeel tijdens deze cameratest. Mensen bepalen doorgaans heel snel en op gevoel welke foto hun voorkeur heeft.

