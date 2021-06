‘iPhone 13 Pro krijgt ultragroothoeklens met autofocus’

De iPhone 13 Pro gaat veel sneller scherpstellen als je de ultragroothoeklens gebruikt. De cameraverbeteringen worden hiermee steeds duidelijker voor de 2021 iPhones.

‘iPhone 13 ultragroothoeklens krijgt autofocus’

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt op basis van zijn bronnen dat de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max dit najaar een ultra groothoeklens krijgen met autofocus.

Eerder dit jaar dook het gerucht al op dat Apple aan een verbeterde ultra groothoeklens zou werken. Met autofocus wordt het maken van foto’s een stuk makkelijker, omdat je kunt kiezen waar de lens op moet scherpstellen. De lens werkt dan net zoals de andere twee lenzen van de iPhone.

De huidige ultragroothoeklenzen die in de iPhone 12 en iPhone 12 Pro zitten kunnen niet op een specifiek persoon of object focussen. Daarnaast zou Apple een lens gebruiken die uit zes elementen bestaat in plaats van vijf, wat voor betere foto’s en video’s moet zorgen. Waarschijnlijk zal dit vooral het kwaliteitsverschil tussen de foto’s in het donker met de ultra groothoeklens verbeteren.

Kuo benadrukt dat enkel de Pro-modellen deze verbeterde ultragroothoeklens krijgen. Maar naar verwachting komt dezelfde verbetering in 2022 ook naar de reguliere iPhone-modellen.

iPhone 13-serie steeds beter in beeld

Met dit gerucht wordt het beeld dat we van de iPhone 13-serie hebben weer iets scherper. Apple zou dit jaar het design ongewijzigd laten en vooral kleinere verbeteringen doorvoeren. Zo zou 5G-ondersteuning verbeterd worden, wordt de notch kleiner en is het apparaat uitgerust met een nieuwe processor. In onderstaande video zetten we de belangrijkste iPhone 13 geruchten op een rijtje.