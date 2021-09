iPhone 13 Pro-teardown: er is goed en slecht nieuws

De iPhone 13 Pro is aan een teardown onderworpen. We weten daardoor precies hoe het toestel er van binnen uitziet en, nog veel belangrijker, hoe lastig het is om ‘m te repareren.

Dit vertelt de iPhone 13 Pro-teardown ons

Apple is een mysterieus bedrijf. Het bedrijf maakt bijvoorbeeld nooit alle specificaties van nieuwe producten bekend. Neem nou de iPhone 13. Dankzij de reclames weten we dat het toestel tot wel 19 uur achter elkaar video’s kan afspelen, maar Apple vermeldt niet hoe groot de accu exact is.

Gelukkig zijn er partijen als iFixit. Het is inmiddels een traditie dat dit bedrijf de nieuwe iPhones uit elkaar haalt om vervolgens te kijken wat voor onderdelen erin zitten. De handige Harry’s hebben ditmaal de iPhone 13 Pro ontleed en er is zowel goed, als slecht nieuws.

Goede nieuws…

Te beginnen met het positieve nieuws. Het vervangen van de batterij is redelijk eenvoudig. Volgens iFixit kun je bijvoorbeeld ‘gewoon’ een accu van de iPhone 12 Pro in de iPhone 13 Pro stoppen. Vervolgens geeft je toestel wel een waarschuwing, maar daar hangen verder geen acties aan.

Ook het uit elkaar halen van de iPhone 13 Pro is volgens iFixit eenvoudig. Zodra het scherm los zit, zou je de batterij vrij simpel moeten kunnen bereiken. Dit is natuurlijk goed nieuws, want grote kans dat je ooit je accu moet laten vervangen.

… en slecht nieuws

Maar, het repareren van een iPhone 13 Pro is in lang niet alle gevallen eenvoudig. iFixit geeft bijvoorbeeld aan dat het ontzettend pittig is om de speaker te vervangen.

Dat komt omdat deze nu in de behuizing is verwerkt, en niet langer in de scherminkeping. Daardoor heeft de iPhone 13 Pro een kleinere notch, maar het repareren van de speaker is daardoor wel een stuk lastiger, aldus het reparatiebedrijf. Je moet simpelweg een stuk meer stappen doorlopen voordat je hieraan toekomt.

Meer over de iPhone 13

Over het repareren van de iPhone 13 gesproken, Apple heeft haar reparatieprijzen bekendgemaakt. Het kost je bijvoorbeeld ruim 360 euro om het scherm van de iPhone 13 Pro Max te laten vervangen. We raden je niet aan om het scherm bij een derde partij te laten fixen, want dat levert mogelijk problemen op. In onderstaand artikel lees je er alles over.

