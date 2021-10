Zien: zo schiet je filmische special effects met de iPhone 13 Pro

De camera van de nieuwe iPhone 13 Pro is verbluffend goed. Met een beetje creativiteit neem je zelfs er special effects mee op die lijken zoals die in speelfilms, zo is te zien in een video.

Korte film iPhone 13 Pro

In de video genaamd ‘Movie Magic’ promoot Apple de cameramogelijkheden van zijn nieuwste vlaggenschip. Zij gaven Dong Hoon Hun en James Thorton opdracht voor een korte sciencefictionfilm. In de video leggen zij uit hoe je met het toestel special effects opneemt die er net zo uitzien als in films.

Natuurlijk is de film opgenomen door professionals en gebruiken zij accessoires en attributen die je thuis waarschijnlijk niet hebt liggen. Toch is het interessant en inspirerend hoe je met wat creativiteit tot filmachtige beelden komt met een iPhone 13 Pro.

In de video komt ook de Cinematic Mode aan bod, in het Nederlands de Filmmodus genoemd. Met de nieuwe functie neem je videobeelden op met een scherptediepte-effect en dat ziet er al snel zeer cool uit, terwijl het eenvoudig in gebruik is. De Filmmodus is overigens ook beschikbaar op de twee goedkopere modellen: de iPhone 13 en iPhone 13 mini.

Verbeteringen camera

De iPhone 13 Pro heeft een hoop nieuwe camera-functies gekregen. Naast de Filmmodus is er Smart HDR 4. De software herkent tot vier personen op een foto en verbetert de kleuren, contrast en belichting, waardoor iedereen er op z’n best uitziet.

Ook nieuw zijn de fotografische stijlen. Dit zijn slimme filters waarmee bepaalde kleuren van een foto worden versterkt of afgezwakt, zonder dat de huidskleur wordt beïnvloed. Met de Pro-modellen is ook macrofotografie mogelijk, waarmee de camera tot twee centimeter scherpstelt. Het levert prachtige close-ups op van bijvoorbeeld planten of insecten.

Hoewel de iPhone 13 nog maar net uit is, zijn ze bij sommige webshops al in prijs verlaagd.