De iPhone 13 Pro krijgt een scherm dat zo’n vijftien procent energiezuiniger is dan zijn goedkopere broertje, de ‘normale’ iPhone 13. Dat claimt DigiTimes.

Gerucht: Scherm van iPhone 13 Pro energiezuinig

De Taiwanese website schrijft dat alleen de duurste iPhones van 2021 een zogeheten ‘low-power LTPO’-scherm krijgen. Dit display maakt een ververssnelheid van 120Hz mogelijk, waardoor beelden en animaties heel vloeiend ogen. De huidige Apple-topmodellen, de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, blijven steken op 60Hz.

Daarnaast claimt DigiTimes dat het scherm van de iPhone 13 Pro (en iPhone 13 Pro Max) heel energiezuinig wordt. Het paneel zou tussen de vijftien en twintig procent minder stroom verbruiken dan de goedkopere instapmodellen, de iPhone 13 en iPhone 13 mini.

Samenwerking met LG en Samsung

Volgens de website gaan LG en Samsung de schermen aan Apple leveren. Beide partijen zouden momenteel bezig zijn met het gereedmaken van de productie. Vanwege deze overstap blijft de productiecapaciteit dit jaar beperkt, meent DigiTimes. Mogelijk betekent dit dat er maar een beperkt aantal iPhone 13 Pro-modellen gemaakt kunnen worden.

Om deze tekorten op te vangen, schijnt Apple in gesprek te zijn met Chinese schermfabrikanten. Het is nog de vraag of hun kwaliteit aan de eisen van Apple voldoet én of ze op grote schaal kunnen produceren.

Hoge ververssnelheid vreet stroom

Een scherm met hoge ververssnelheid levert prachtige beelden, maar de accu van je smartphone is er minder blij mee. Die moet namelijk meer stroom leveren om het display aan de gang te houden. Een scherm met 120Hz-ververssnelheid ververst 120 keer per seconde; een 60Hz-scherm maar 60 keer.

Android-telefoons lossen dit probleem op door de keuze bij de gebruiker te leggen. In de instellingen van veel smartphones kun je daarom kiezen welke ververssnelheid je wil gebruiken.

Sommige toestellen, zoals de onlangs onthulde OnePlus 9 Pro, hebben adaptieve ververssnelheid. Hierbij houdt de ververssnelheid rekening met de content die je momenteel bekijkt en maakt hierbij de afweging of een hoge snelheid wel nodig is.

