iPhone 13 Pro (Max) reviews: dit zijn de eerste kritieken

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max komen vrijdag uit, maar de eerste reviews zijn al geschreven. Verschillende internationale media mochten de iPhone 2021-modellen al testen en dit zijn de beoordelingen.

iPhone 13 Pro (Max) reviews

Eerder gingen we al in op de eerste reviews van de iPhone 13 (mini). In dit artikel vind je een round-up van de geavanceerdere modellen: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Onder meer CNET, The Verge en Engadget hebben de fonkelnieuwe toestelen al getest. Ze roemen de Pro-modellen op hun geweldige camera’s, uitstekende batterijduur en verbluffend 120Hz-scherm.

CNET

De website CNET is blij dat de inkeping – waarin onder meer de selfiecamera zit – 20 procent kleiner is geworden. ‘De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de inkeping mij 20 procent minder irriteert’, schrijft Patrick Holland.

Over het nieuwe ProMotion-scherm, waarbij het scherm schakelt tussen een verversingssnelheid tussen 10 en 120HZ, is de tech-journalist te spreken. Animaties ogen vloeiender en alledaagse dingen zoals het scrollen door een feed ziet er beter uit.

Lees meer: review over de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max op CNET

The Verge

Volgens Dieter Bohn van The Verge zijn de verbeteringen van de Pro-modellen aanzienlijk, al springen ze niet in het oog. De belangrijkste upgrades zijn de batterijduur, het camerasysteem en een scherm met een hoge verversingssnelheid.

De editor is enthousiast over het nieuwe camerasysteem van de Pro, dat vooral uitblinkt bij weinig licht. Dit komt vooral door de verbeterde camerasensor, die met pixels van 1,9 µm veel groter is. Het zorgt voor minder beeldruis bij weinig licht. ‘De prestaties bij weinig licht zijn op de 13 Pro gewoon ongeëvenaard’, schrijft hij.

Ook over de nieuwe Filmmodus is Bohn enthousiast, waarmee je opnamen maakt met scherptediepte-effect. Wel heeft hij twijfels of het zal worden gebruikt voor professioneel filmwerk. ‘Ik ga niet zeggen dat het een gimmick is, maar het is gimmick-aangrenzend’.

Lees meer: review over de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max op The Verge

Tom’s Guide

Bij website Tom’s Guide is het enthousiasme groot. ‘De geweldige camera’s van de iPhone 13 Pro Max, het 120Hz ProMotion-display en de langere levensduur van de batterij zorgen voor een praktisch perfecte telefoon.’

Toch is het niet alleen maar hosanna. Het opladen mag sneller, het ontwerp slanker en er mist een volledig scherm zonder notch. Maar over het algemeen is de Pro volgens de schrijver ‘een beest dat niet te kloppen is’.

Lees meer: review over de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max op Tom’s Guide

TechCrunch

Tijdens een reis naar Disneyland ontdekte Matthew Panzarino van TechCrunch dat de batterijschattingen van de iPhone 13 Pro ‘behoorlijk’ nauwkeurig waren. Hij merkte ook dat de A15-processor krachtiger is dan de A14 van vorig jaar, vooral als het aankomt op graphics.

Net als de andere recensenten is hij onder de indruk van de cameraverbeteringen – zeker bij de telelens. ‘Over het algemeen was dit een van de beste ervaringen die ik heb gehad bij het testen van een smartphone, met een een doorlopende reeks van wow-momenten.’

Lees meer: review over de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max op TechCrunch

Vrijdag in de winkels

De nieuwe iPhone 13-modellen zijn sinds vorige week te pre-orderen. Aanstaande vrijdag (24 september) liggen ze in de winkels. We hebben alle winkels voor je bij elkaar gezet waar je de iPhone 13 kan reserveren en waar je de beste prijs vindt.

