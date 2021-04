‘iPhone 13 Pro renders tonen een kleinere notch en iets dikker ontwerp’

Renders van 91Mobiles tonen het ontwerp van de iPhone 13 Pro. Wat blijkt? Volgens de afbeeldingen krijgt het aankomende Pro-toestel een kleinere notch en een iets grotere camerabult.

Lees verder na de advertentie.

‘iPhone 13 Pro renders tonen mogelijk ontwerp’

De iPhone 13 Pro krijgt volgens de renders van 91Mobiles een kleinere notch dan de iPhone 12 Pro. Hiermee bevestigt de render eerder verschenen geruchten. Volgens de website is Apple erin geslaagd de inkeping kleiner te maken door de oorspeaker naar de bovenrand van het toestel te verplaatsen. De Face ID-sensoren en frontcamera kunnen hierdoor dichter bij elkaar geplaatst worden.

Ook aan de achterzijde valt een aantal dingen op. Het vierkante cameraeiland lijkt groter dan die op de iPhone 12 Pro. Dit kan wijzen grotere camerasensoren. Dit vermoeden is echter niet in lijn met eerder verschenen geruchten. De meeste insiders claimen namelijk dat Apple grotendeels vasthoudt aan de cameraopstelling van de iPhone 12 Pro en vooral de puntjes op de i zet. Naast de drie camera’s is het Pro-toestel wederom voorzien van een LED-flitser en LiDAR-sensor voor verbeterde portretfoto’s.

De rest van het ontwerp is weinig verrassend en lijkt grotendeels op zijn voorganger. Volgens de verschenen renders wordt de iPhone 13 Pro geleverd met een 6,1-inch scherm. Het aankomende vlaggenschip zal echter wel iets dikker zijn: 7,6 millimeter tegen over de 7,4 millimeter van de iPhone 12 Pro. Mogelijk is deze extra dikte te wijten aan een grotere batterij.

Doorgaans werkt Apple met meerdere prototypes, die verschillende ontwerpen hebben. Het is hierdoor maar de vraag in hoeverre we de renders kunnen geloven. Welk ontwerp de uiteindelijke iPhone 13 Pro krijgt, is op basis van deze uitgelekte afbeeldingen dus lastig te zeggen.

91Mobiles laat daarbij weten de beelden van ‘bronnen uit de industrie’ te hebben ontvangen. Dat is erg vaag, waardoor we de renders met een korreltje zout moeten nemen. De afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld zijn verspreid door een derde partij, zoals een accessoiresfabrikant.

iPhone 13 wordt dit najaar gepresenteerdd

Apple lijkt dit jaar wederom vier modellen uit te brengen. Deze nieuwe iPhones worden waarschijnlijk in september onthuld. De geruchtenmolen rondom de iPhone 13 draait al op volle toeren. Zo lijkt er bijvoorbeeld op dat alle toestellen een kwalitatief hoogstaand 120Hz-scherm krijgen en een always-on-display.

Meer over de iPhone 13 Pro