120Hz-ververssnelheid van iPhone 13 Pro werkt niet standaard voor alle apps

De iPhone 13 Pro heeft een gloednieuw ProMotion-scherm met een 120Hz-ververssnelheid. Dat is prachtig, maar werkt niet standaard voor alle apps. Gelukkig heeft Apple een oplossing.

Lees verder na de advertentie.

Apps moeten 120Hz-ververssnelheid zelf ‘ontgrendelen’

De nieuwe iPhone 13 Pro beschikt eindelijk over een ProMotion-scherm met een snelle ververssnelheid. Dat is direct zichtbaar tijdens het bladeren door iOS of het bekijken van een website. In sommige apps lijkt het scherm echter nog met het ‘oude’ 60Hz te werken. De oplossing hiervoor is gelukkig simpel.

Volgens een nieuw ontwikkelaars-artikel van Apple moeten ontwikkelaars de 120Hz-ververssnelheid voor hun apps zelf ‘ontgrendelen’. Dit kan in de codering van een app. Daarnaast heeft iOS 15 een bug die de animaties van een aantal apps trager laat aanvoelen. Apple zegt dat dit binnenkort wordt opgelost door middel van een software-update.

De iPad Pro heeft als sinds 2017 een ProMotion-scherm. Hiervoor werkt het vloeiende scherm wel gewoon standaard voor alle apps. Dit komt waarschijnlijk vanwege de grote accu in de iPad Pro, die minder lijdt onder de 120Hz-ververssnelheid. Met de iPhone pakt Apple het wat voorzichtiger aan.

Ingrijpende veranderingen hebben even tijd nodig

Het is niet gek dat het ProMotion-scherm tijdens de eerste week dat de iPhone 13 Pro beschikbaar is nog niet optimaal werkt. Na de komst van de iPhone 6 in 2014 moesten apps zich ook nog aanpassen aan de grotere schermen. Dit gebeurde opnieuw in 2017, toen de iPhone X ineens geen home-knop meer had en de beeldverhouding veranderde.

De kans is dus groot dat we over een paar weken nergens meer last van hebben. Grote apps zoals Instagram, TikTok en YouTube werken sinds dag één al enorm vloeiend. Heb jij een iPhone 13 Pro? Laat ons in de reacties dan vooral even weten wat je van het nieuwe 120Hz-scherm vindt.

Bekijk hieronder alle verschillen tussen de iPhone 13 Pro en de iPhone 13:

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

Meer Apple-nieuws: