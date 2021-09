Dit is de iPhone 13 Pro (Max): de vernieuwingen op een rijtje

We hebben er lang naar uitgekeken, maar eindelijk is het zover: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn aangekondigd! In dit artikel lees je alles over de nieuwe Pro-iPhones.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 Pro officieel onthuld

Na tientallen geruchten zijn de opvolgers van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max officieel gepresenteerd. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn de beste (en duurste) iPhones van dit jaar en komen tegelijk met de iPhone 13 en iPhone 13 mini. De toestellen zijn flink verbeterd en verschillen behoorlijk van de normale iPhone 13. We praten je in dit artikel helemaal bij over de nieuwe Pro’s.

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max in het kort:

Nieuw scherm: ProMotion met 120Hz

met Display’s: 6,1 inch (iPhone 13 Pro) en 6,7 inch (13 Pro Max)

(iPhone 13 Pro) en (13 Pro Max) Kleinere notch

Draaien op de supersnelle A15 Bionic-chip

Flink verbeterde camera’s

Draait op iOS 15 en heeft betere 5G

Zelfde design, kleinere notch

Aan de buitenkant zien de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max er bijna hetzelfde uit als hun voorgangers. Ze beschikken over hetzelfde hoekige design en hebben een glazen voor- en achterkant, met een metalen frame. Het scherm is plat en heeft dus geen afgeronde randen. Ook is de iPhone 13 Pro (Max) opnieuw stof- en waterdicht, zodat je ze ook prima in een regenbui kan gebruiken.

Wel is de notch, de inkeping aan de bovenkant van het scherm, een stukje kleiner. Apple heeft het ‘hapje’, waar de Face ID-gezichtsherkenning en selfiecamera in zitten verwerkt, smaller gemaakt en daardoor heb je er minder last van. Het zorgt er bovendien voor dat de voorkant nóg meer uit scherm bestaat, aangezien de randen nog steeds erg dun zijn.

De iPhone 13 Pro heeft – net als zijn voorganger – een 6,1 inch-scherm. De 13 Pro Max is met 6,7 inch een stuk groter. Dankzij het oled-paneel en de hoge Super Retina-resolutie moeten beelden er weer superscherp uitzien op de nieuwe iPhones. Het scherm is ook helderder dan bij de iPhone 12, zodat je het bijvoorbeeld beter kan aflezen bij fel zonlicht.

De ververssnelheid van het scherm is overigens variabel, wat betekent dat het ook helemaal terug kan schakelen naar 10Hz. Dat is handig wanneer 120Hz niet nodig is, maar het zorgt er vooral voor dat de accu wordt gespaard. Apple zegt dat iOS volledig is geoptimaliseerd om gebruik te maken van het 120Hz-display.

ProMotion-scherm: 120Hz

Een hele belangrijke vernieuwing van de iPhone 13 Pro en Pro Max heeft ook te maken met het scherm. De telefoons hebben namelijk een zogeheten ProMotion-display, een feature die we kennen van de iPad Pro. Het scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz, waardoor alles er veel vloeiender uitziet. Dat merk je als je gaat scrollen, gamen of door de interface bladert.

Vorige iPhones hadden nog een 60Hz-scherm. Omdat het scherm veel vaker wordt ververst, voelen de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max een stuk sneller aan. Dit komt natuurlijk ook door de nieuwe A15 Bionic-chip, die weer een stuk krachtiger is dan de A14 Bionic-processor van de iPhone 12. De A15-chip is bovendien energiezuiniger en daardoor gaat de accu langer mee.

Apple heeft ook het 5G-modem van de iPhone 13 Pro verbeterd. De smartphone ondersteunt meer banden en moet een snellere en stabielere verbinding hebben. In 5G hebben we helaas nog niet zoveel aan 5G, aangezien de snelheidswinst nog beperkt. Hier komt mogelijk volgend jaar verandering in.

De accuduur van de iPhone 13 Pro en Pro Max is ook verbeterd. Apple zelf dat de 13 Pro tot anderhalf uur langer meegaat dan zijn voorganger. Bij de 13 Pro Max is dit 2,5 uur. Het moet er in ieder geval dat je altijd zonder problemen de dag doorkomt.

Grote focus op de camera’s

De grote blikvanger van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max is de vernieuwde camera set-up achterop. Apple heeft de telefoons drie nieuwe camera’s gegeven. Zo vangt de hoofdcamera meer licht op, zodat je betere foto’s maakt in het donker. De iPhone 12 Pro maakte al uitstekende foto’s, maar zijn opvolger doet er een nog een stapje bovenop.

De ultragroothoeklens is vooral enorm verbeterd. De camera heeft een diafragma van f/1.8, waardoor ‘ie volgens Apple 92 procent meer licht opvangt. Dat is fijn, want de ulragroothoeklens heeft het vaak moeilijker bij slechte lichtomstandigheden. Ook is autofocus aanwezig, zodat plaatjes scherper zijn.

Een leuke nieuwe feature is dat je macrofoto’s kan maken, oftewel: kiekjes van heel dichtbij. Hiervoor gebruiken de iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max de ultragroothoeklens, net als veel Android-telefoons. Zo kun je bijvoorbeeld foto’s maken van een insect of bloemknop, of een waterdruppel van heel dichtbij. En niet te vergeten: de telelens, waarmee je optisch inzoomt (zonder kwaliteitsverlies), is beter en kan beelden tot 3x dichterbij halen.

Apple heeft de camera van de iPhone 13 Pro ook softwarematig aangepakt. Vooral opvallend is de Cinematic Mode. Met deze functie is het (redelijk) eenvoudig om bioscoopkwaliteit video’s (Dolby Vision HDR10) met de camera van je iPhone te maken.

iPhone 13 Pro (Max) prijzen en release

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn vanaf aanstaande vrijdag (17 september) te pre-orderen in Nederland. Op vrijdag 24 september vindt de officiële release plaats. Hieronder zetten de alle prijzen op een rijtje. De Pro’s zijn voor het eerst ook in 1TB-opslagcapaciteit verkrijgbaar.

iPhone 13 Pro: 1159 euro (128GB)

(128GB) iPhone 13 Pro: 1279 euro (256GB)

(256GB) iPhone 13 Pro: 1509 euro (512GB)

(512GB) iPhone 13 Pro: 1739 euro (1TB)

Kleuren: Sierra Blue, Zilver, Goud en Grafiet