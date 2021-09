Zien: zo goed is de iPhone 13 Pro met nachtfotografie

In het donker foto’s schieten met een smartphone? Normaal kun je het beter laten, maar de iPhone 13 Pro (Max) is een ster met nachtfotografie. iPhoned ging op pad en deelt de eerste nachtfoto’s van de iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro nachtfotografie

De camera van de iPhone 13 Pro heeft een dikke upgrade gekregen – letterlijk en figuurlijk. Doordat de verbeterde camerasensoren (die groter zijn geworden) meer licht opvangen, maakt de iPhone 13 Pro zelfs bij weinig licht de mooiste foto’s.

De prestaties van de camera in de nachtelijke uren zijn verbluffend. De camera slaagt erin om bij situaties met weinig licht schitterende foto’s te maken. Hieronder delen we foto’s die we gisteravond schoten met de iPhone 13 Pro Max en iPhone 11 Pro.

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11 Pro

Het verschil is goed te zien. Bij de iPhone 13 Pro zijn de foto’s haarscherp (op deze website helaas iets minder omdat de foto’s moeten worden gecomprimeerd), goed belicht en ze beschikken – zonder dat er nabewerking aan te pas is gekomen – over prachtige kleuren.

De iPhone 12 Pro hadden we helaas niet bij de hand. Vergelijkingsfoto's tussen de iPhone 13 Pro en iPhone 12 Pro heb je nog van ons tegoed – net als een uitgebreide iPhone 13 review.

Nachtmodus iPhone 13 Pro

Het fotograferen met de Nachtmodus werkt nu ook uitstekend met de ultragroothoeklens. Het diafragma is veel groter geworden, waardoor de lens 92 procent beter presteert bij weinig licht. Zo zijn foto’s met de ultragroothoeklens nu ook in het donker de moeite waard.

Ook nieuw is dat de Nachtmodus voor het eerst beschikbaar is op de telelens en het werkt ook voor het eerst met portretfoto’s.

iPhone 13 Pro kopen

