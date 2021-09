iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: 5 grootse veranderingen

Ze zien er ongeveer hetzelfde uit, maar onder de motorkap is wel degelijk het nodige veranderd. In deze vergelijking zetten we de nieuwe iPhone 13 Pro Max tegenover zijn voorganger, de iPhone 12 Pro Max. Dit zijn de grootste verschillen.

iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max

1. Design: notch is eindelijk kleiner

Wie de iPhone 13 Pro Max naast zijn voorganger legt, moet goed kijken om de verschillen te vinden. Wie scherp is, kan ze echter wel ontdekken. Een belangrijk designverschil is bijvoorbeeld dat de notch van de iPhone 13 Pro Max een stuk kleiner is. Volgens Apple is het ‘hapje’ uit het scherm zo’n 20 procent gekrompen.

Die vlieger gaat niet op voor de belangrijkste ontwerpverandering op de achterkant. De camera’s van de nieuwe iPhone zijn juist gegroeid.

Misschien is het toestel daardoor ook wel iets zwaarder geworden. Met een gewicht van 240 gram mag je de grootste iPhone van 2021 namelijk met recht ‘Max’ noemen. Ter referentie: de iPhone 12 Pro Max is met 228 gram net iets lichtvoetiger.

De laatste designverandering van de iPhone 13 Pro Max heeft met de beschikbare kleuren te maken. Het toestel is net als zijn voorganger in vier versies verkrijgbaar, maar de blauwe variant is net iets anders. De iPhone 13 Pro Max is namelijk in Sierra Blue te koop, in plaats van oceaanblauw. In totaal kun je dus uit de volgende smaakjes kiezen: Goud, Grafiet, Sierra Blue en Zilver.

2. ‘Vloeiend’ scherm

De iPhone 13 Pro Max heeft een 6,7 inch-scherm, net als zijn voorganger. Maar, zodra je het display aanzet kom je wel degelijk veranderingen tegen. De belangrijkste is zonder twijfel de toevoeging van het ProMotion-display.

De 13 Pro (Max) ververst zijn pixels tot wel 120 keer per seconde, terwijl de 12 Pro (Max) op 60 keer blijft steken. Kort gezegd oogt het beeld van de 13 Pro Max hierdoor vloeiender. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je door social media scrollt of tijdens het spelen van bepaalde games.

Het verschil tussen een scherm met een ververssnelheid van 120 Hertz (Hz) en 60Hz valt vooral op wanneer je ze naast elkaar legt. Met andere woorden: als je nu de 12 Pro Max hebt ‘weet je niet wat je mist’. Pas wanneer je de overstap maakt, merk je hoe fijn een ‘vloeiend’ scherm in praktijk is.

Dat geldt ook voor de volgende schermverbetering van dit jaar. De iPhone 13 Pro Max heeft een maximale helderheid van 1000 nits. Ter vergelijking, de 12 Pro Max komt niet verder dan 800 nits. Een hogere maximale helderheid is vooral fijn wanneer het zonnetje (flink) schijnt. In dat geval kun je het scherm namelijk ‘gewoon’ aflezen.

3. Hardware: A15 vs A14

Heb je je weleens geërgerd aan de traagheid van de iPhone 12 Pro Max? Wij ook niet. Het toestel was (en is) namelijk razendsnel. Dat komt vooral door de A14 Bionic, een door Apple zelfgemaakte chip die concurrerende (Android-)smartphones omver blaast.

Dat het altijd nóg sneller kan, bewijst de A15 Bionic. Deze logische opvolger van de A14-chip is namelijk nog krachtiger. Normaal gesproken maakt het bedrijf altijd bekend hoeveel sneller de nieuwe chip is ten opzichte van de vorige generatie, maar ditmaal niet.

Op papier lijkt het snelheidsverschil tussen de twee iPhone-chips echter mee te vallen. De echte winst van de A15-chip zit dan ook niet in de hogere snelheid, maar in de verlengde batterijduur. De nieuwe iPhone-chip schijnt weer een stuk energiezuiniger te zijn.

4. Batterijduur

Dat brengt ons bij de volgende verbetering: de batterijduur. Alle iPhone 13-telefoons gaan langer mee dan hun voorgangers, maar de snelheidswinst van de 13 Pro Max is veruit het grootst.

Apple zelf maakt nooit bekend hoe groot de smartphone-accu’s precies zijn, maar dankzij informatie van Chemtrec weten we dat het nieuwe toestel een capaciteit van 4373 mAh heeft. De 12 Pro Max moet het met een accu van 3687 mAh doen.

Naar eigen zeggen kan de 13 Pro Max 25 uur onafgebroken video’s streamen, terwijl de 12 Pro Max het ‘slechts’ 12 uur volhoudt. Dit is geen tikfout: dankzij de grotere accucapaciteit én snellere A15-chip schijnt de batterijduur er echt fors op vooruit te gaan.

Tenminste, dat is wat Apple zelf naar buiten brengt. We hebben de iPhone 13 Pro Max nog niet kunnen testen, dus vandaar deze nuance.

5. Camera

De iPhone 13 Pro Max heeft drie nieuwe camera’s achterop. Aan de resoluties is niet gesleuteld (die zijn nog steeds alle drie 12 megapixel), maar de specificaties zijn wel gewijzigd.

De (ultra)groothoeklens van het nieuwe model heeft bijvoorbeeld een andere diafragmawaarde gekregen waardoor de lenzen meer licht opvangen. Dat komt met name goed uit in de nacht, want hierdoor zijn je foto’s en video’s beter belicht.

Verder beschikt de telefotolens nu over 3X zoom, in plaats van 2,5X. Hierdoor kun je het beeld vaker (zonder kwaliteitsverlies) dichterbij halen.

Ook heeft Apple weer wat softwareverbeteringen doorgevoerd. Neem bijvoorbeeld Cinematic Mode. Deze functie verlegt automatisch de focus wanneer je een video maakt. Dit effect ken je waarschijnlijk wel uit bioscoopfilms. Ook houdt Cinematic Mode het beeld stabiel, zodat je uiteindelijke video niet zo schokkerig oogt.

Conclusie: iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max

Een evolutie, geen revolutie. Zo kunnen we de iPhone 13 Pro Max het best omschrijven. Het toestel heeft namelijk enkele fijne verbeteringen aan boord. Denk aan het gepromoveerde scherm, langere accuduur en verbeterde camera’s.

Op design- en hardwaregebied is echter weinig veranderd en het toegenomen gewicht zal niet iedereen prettig vinden. Het is nog even afwachten in hoeverre de batterijduur daadwerkelijk is verbeterd. Dat lees je natuurlijk in onze review, die we zo snel mogelijk publiceren.

Kopen

Ga je de iPhone 13 Pro Max kopen? Het toestel is vanaf 17 september (om 14:00 uur) te pre-orderen. De daadwerkelijke release gaat op 24 september van start. Aangezien de levertijden ieder jaar rap oplopen, adviseren wij om het toestel zo snel mogelijk te bestellen.

