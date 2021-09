Verrassing: iPhone 13 Pro Max kan sneller opladen met 27 Watt

Apple heeft er zelf met geen woord over gesproken, maar de iPhone 13 Pro Max blijkt sneller te kunnen opladen dan zijn voorganger. De maximale snelheid ligt op ongeveer 27 Watt.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 Pro Max kan sneller opladen

De maximale oplaadsnelheid van de iPhone 12 Pro Max is ongeveer 20 Watt. Apple geeft dezelfde waarde op voor de nieuwe iPhone 13 Pro Max, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Het YouTube-kanaal ChargerLAB heeft het toestel namelijk onderzocht en komt tot een andere conclusie: je kunt de iPhone 13 Pro Max opladen met maximaal 27 Watt. Dan moet je natuurlijk wel een adapter gebruiken die een dergelijke snelheid aankan. Denk bijvoorbeeld aan de oplader van je MacBook.

Overigens houdt de smartphone dat tempo niet constant vast. Om oververhitting tegen te gaan, schakelt de 13 Pro Max na enige tijd automatisch terug. Toch betekent dit dat je de smartphone vermoedelijk iets sneller oplaadt dan zijn voorganger.

Apple is doorgaans erg conservatief wat betreft oplaadsnelheden. Mogelijk wil het bedrijf voorkomen dat de accu te snel slijt of dat er te veel warmte vrijkomt. Concurrenten maken zich daar minder zorgen om. De recent gepresenteerde Xiaomi 11T Pro kan bijvoorbeeld opladen met maar liefst 120 Watt. Daarmee is een lege accu binnen 17 minuten (!) weer vol.

Meer over de iPhone 13

De iPhone 13 Pro Max heeft een 6,7 inch-oledscherm en is daarmee het grootste toestel uit de iPhone 13-serie. Uit een accutest blijkt dat de smartphone een ware batterijkampioen is. Dat gaan wij uiteraard zelf ook testen in een uitgebreide review, die binnenkort op deze website verschijnt. Ben je meer geïnteresseerd in een kleiner model? Lees dan zeker onze review van de ‘gewone’ iPhone 13.

Benieuwd naar onze reviews van de overige iPhone 13-modellen? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

Lees het laatste nieuws over Apple: