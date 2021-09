iPhone 13 Pro Max zet nieuw record neer in batterijtest

De iPhone 13 Pro Max heeft een flink grotere accu en dat zorgt voor een indrukwekkende batterijduur. In een bekende test zet het toestel zelfs een nieuw record neer. Het toestel ging bijna tien uur onafgebroken mee.

Accu iPhone 13 Pro Max lijkt onverslaanbaar

Je kiest voor de iPhone 13 Pro Max om twee redenen: het grote scherm en de stevige accu. Die laatste stelt niet teleur, zo blijkt uit een video van het YouTube-kanaal Mrwhosetheboss. Dat onderwerpt nieuwe smartphones aan een heftige batterijtest. Daarbij staat het scherm constant aan en moet het toestel verschillende taken uitvoeren. De 13 Pro Max hield het maar liefst 9 uur en 52 minuten vol. Dat is langer dan elke andere telefoon die het kanaal ooit onder handen heeft genomen.

Wie liever een kleinere telefoon heeft, hoeft zich overigens niet bekocht te voelen. De gewone iPhone 13 ging ook een respectabele 7 uur en 45 minuten mee. Dat is bijna twee uur langer dan de iPhone 12. De iPhone 13 Pro legde zelfs pas na 8 uur en 17 minuten het loodje. De iPhone 13 mini heeft de kleinste batterij van het stel en gaf logischerwijs als eerste op. Toch is de score van 6 uur en 26 minuten lang niet slecht.

Apple blies hoog van de toren over de accuduur van de iPhone 13-serie. Dankzij een zuinigere A15-chip en fysiek grotere batterijen moeten de smartphones een stuk langer meegaan dan hun voorgangers. Zo claimt het bedrijf dat de accu van de iPhone 13 Pro Max het wel 2,5 uur langer uithoudt dan de iPhone 12 Pro Max. Dat gaan wij bij iPhoned uiteraard ook zelf bekijken, maar deze test is in ieder geval veelbelovend.

De iPhone 13 is nu te koop

De iPhone 13-serie is in Nederland vanaf vandaag officieel te koop. Als je jouw exemplaar nog niet hebt besteld, moet je waarschijnlijk wel even wachten. De telefoons zijn namelijk erg populair. Wil je hem toch snel in huis hebben? Lees dan het artikel waarin we de levertijd van de nieuwe iPhone bij verschillende shops en providers op een rij zetten.

Wij hebben de iPhones inmiddels binnen en werken druk aan onze reviews. Die verschijnen volgende week op deze website. In de tussentijd kun je onze eerste indruk van de iPhone 13-serie lezen.

