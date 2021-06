‘iPhone 13 Pro: in deze 5 kleuren kun je de beste iPhone straks kopen’

In welke kleuren kun je de iPhone 13 Pro straks kopen? Volgens een nieuw gerucht verschijnt de beste iPhone van dit jaar in vijf varianten, waaronder twee nieuwe ‘smaakjes’: oranje en (heel) donkergrijs.

Gerucht: dit zijn de kleuren van de iPhone 13 Pro

Volgens EveryThingApplePro, een YouTube-kanaal dat regelmatig juiste geruchten over nieuwe Apple-producten verspreidt, kun je de iPhone 13 Pro straks in vijf kleuren kopen. De meeste uitvoeringen kennen we al, maar Apple zou ook twee nieuwe ‘smaakjes’ toevoegen: oranje en donkergrijs.

Daarbovenop voorspelde de YouTuber eerder al dat je de beste iPhone van 2021 in het wit, blauw en gebroken wit kunt kopen. Als dit klopt, betekent het dat de iPhone 13 Pro in vijf kleuren komt. Volgens het YouTube-kanaal verschijnt de iPhone 13 Pro Max, de directe opvolger van de vorig jaar uitgekomen iPhone 12 Pro Max, in precies dezelfde kleuren.

De nieuwe iPhones worden waarschijnlijk in september aangekondigd. Dan weten we dus pas of de YouTuber gelijk heeft. Het spreekt in ieder geval in zijn voordeel dat we al eerder geruchten hebben gehoord over de komst van een oranje en donkergrijze iPhone 13 Pro (Max).

De oranje kleur van de iPhone 13 Pro

Onder meer Max Weinbach, een andere meestal goed geïnformeerde Apple-insider, zei eind vorig jaar bijvoorbeeld al dat de grafietkleur van de iPhone 12 Pro (Max) in 2021 zou worden aangepast.

Dit weten we al over de nieuwe iPhones

September duurt nog een paar maanden, maar de geruchtenmolen rondom de nieuwe iPhones draait op volle toeren. We verwachten dit jaar wederom vier nieuwe iPhones. Ook aan de schermformaten zou niet gesleuteld worden.

Volgens geruchten krijgt de iPhone 13 Pro een ProMotion-scherm. Zo’n scherm is niet alleen energiezuinig, maar heeft ook een hoge 120Hz-ververssnelheid. Hierdoor zien animaties er veel scherper uit.

Verder zou de beste iPhone van 2021 mogelijk een verbeterde ultragroothoeklens krijgen en een vingerafdrukscanner onder het scherm. Qua prijs zou het toestel bij 1159 euro beginnen, net zo duur als de iPhone 12 Pro bij uitkomst was.