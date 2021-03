Betrouwbare bronnen melden dat de iPhone 13 Pro (en Max) in een nieuwe kleur verschijnt: zwart. Ook zou het toestel een kleinere camera krijgen en beter geluid.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: iPhone 13 Pro komt in nieuwe kleur

De geruchten zijn afkomstig van Apple-insider Max Weinbach en EverythingApplePro, een bekend YouTube-kanaal. De twee claimen nieuwe informatie over de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max in handen te hebben. Hieronder hebben we de belangrijkste geruchten uit de video voor je verzameld.

1. Camera steekt minder uit

Volgens de twee krijgt de iPhone 13 Pro (Max) een iets andere camera dan zijn voorganger. De lenzen zouden minder uitsteken ten opzichte van de behuizing. Daardoor krassen de lenzen minder snel wanneer je het toestel bijvoorbeeld op tafel legt.

Om dit voor elkaar te krijgen zou Apple de cameralenzen iets kleiner maken. Verder zeggen de twee Apple-insiders dat vooral de Portretmodus flink wordt verbeterd. De LiDAR-scanner zou namelijk een stuk slimmer worden en beter dieptes in kunnen schatten. Daardoor ziet de dieptesensor bijvoorbeeld precies waar je haar overloopt in je gezicht.

2. Nieuwe kleur: zwart

Ook claimen de twee dat Apple brood ziet in het maken van een zwarte iPhone 13 Pro (Max). Het bedrijf zou hiervoor de populaire spacegrijs-kleur als basis gebruiken, maar dan veel donkerder.

De geruchtenverspreiders denken dat deze kleur is voorbehouden aan de Pro-modellen: de ‘normale’ iPhone 13 en iPhone 13 mini komen in andere varianten. Ook zou Apple momenteel experimenteren met een oranjekleurige iPhone. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit model daadwerkelijk gaat uitkomen.

3. Betere audio en andere behuizing

Ook zou de iPhone 13 Pro (Max) inzetten op betere geluidskwaliteit. De microfoon aan de voorkant gaat geluiden via straalvorming verspreiden, waardoor de audio niet alle kanten wordt opgestuurd.

Daarnaast claimen de YouTuber en Apple-journalist dat de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max een ander soort laagje over de behuizing krijgen. Deze moet ervoor zorgen dat vingerafdrukken minder lang zichtbaar blijven.

4. ‘iPhone 13 mini heeft grotere batterij’

Tot slot spreken de twee geruchten tegen dat Apple de opvolger van de iPhone 12 mini gaat schrappen. Hiervan zou geen sprake zijn. Sterker nog, de iPhone 13 mini krijgt volgens hen een grotere batterij waardoor je langer met het toestel kunt doen voor hij weer aan de lader moet.

Meer over de iPhone 13

Naar verwachting wordt de opvolger van de iPhone 12 pas in september gepresenteerd, maar de geruchtenmolen draait al op volle toeren. Het lijkt erop dat Apple wederom vier smartphones uitbrengt. Op onderstaande pagina’s praten we je bij over de opvolgers van de iPhone 12-serie: