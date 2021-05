‘iPhone 13 Pro krijgt betere camera’s en wordt iets dikker’

De iPhone 13 Pro krijgt mogelijk flink betere camera’s dan de iPhone 12 Pro. Ook wordt de smartphone iets dikker. Dat blijkt uit nieuwe renders die van het toestel zijn opgedoken.

‘Betere camera’s voor de iPhone 13 Pro’

De iPhone 13 Pro krijgt een wat dikker en vooral veel groter camera-eiland dan de iPhone 12 Pro. Dat is te zien op renders die MacRumors heeft gemaakt op basis van schematische tekeningen. Renders geven doorgaans een goed beeld van hoe nieuwe smartphones eruitzien. De grotere lenzen betekenen mogelijk dat Apple de camera’s flink onder handen gaat nemen.

Dat is goed nieuws voor liefhebbers van kleinere telefoons. Wie momenteel de mooiste plaatjes wil schieten, moet de iPhone 12 Pro Max kopen. Die heeft betere camera’s dan de gewone iPhone 12 Pro. MacRumors speculeert dat de iPhone 13 Pro exact dezelfde camera’s krijgt als de iPhone 13 Pro Max.

Beide modellen beschikken volgens de website over sensor–shift stabilisatie op zowel de primaire camera als de ultragroothoeklens. Daarmee vang je de trillingen van je handen beter op. Het resultaat is scherpere foto’s. Momenteel heeft alleen de iPhone 12 Pro Max deze stabilisatie en uitsluitend op de hoofdcamera.

‘iPhone 13 iets dikker’

De iPhone 13 Pro én de gewone iPhone 13 worden waarschijnlijk ook iets dikker dan de iPhone 12. De nieuwe iPhones zouden met 7,57 millimeter ongeveer 0,17 millimeter dikker zijn dat de huidige modellen. Dat verschil zul je in de praktijk niet merken, maar duidt mogelijk wel op een grotere accu.

Dit weten we al over de iPhone 13

Het duurt nog meer dan vier maanden voor Apple de iPhone 13-serie aankondigt. Toch weten we al behoorlijk veel over de nieuwe smartphones.

Zo beschikken de Pro-modellen waarschijnlijk over een 120Hz ProMotion-scherm, zoals we dat kennen van de iPad Pro. Omdat de pixels 120 keer per seconde worden ververst, ziet een dergelijk display er veel vloeiender uit. Daarnaast krijgt de iPhone 13 vermoedelijk eindelijk een kleinere notch en always on-scherm.

