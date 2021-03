Een ontwerper laat zien hoe de opvolger van de iPhone 12 Pro eruit kan komen te zien. Het eerste iPhone 13 Pro-concept laat een telefoon met kleinere notch en vingerafdrukscanner onder het scherm zien.

iPhone 13 Pro concept

Terwijl Apple aan de opvolger van de iPhone 12 Pro sleutelt, zijn er altijd ontwerpers die alvast vooruitblikken op de mogelijke verbeteringen. Zo ook YouTuber 4RMD. Deze ontwerper blikt in een nieuwe video vooruit op de iPhone 13 Pro.

De YouTuber denkt dat de beste iPhone van 2021 geheel ‘poortloos’ wordt en dus geen Lightning-aansluiting meer heeft. In plaats daarvan zou je het toestel draadloos van stroom voorzien, door ‘m bijvoorbeeld via MagSafe op te laden.

Het valt nog te bezien hoe geloofwaardig deze claim is, want volgens de meeste geruchten wil Apple de eerste iPhone zonder fysieke aansluitingen pas over een paar jaar uitbrengen.

Verder laat het concept zien hoe de iPhone 13 Pro Touch ID onder het scherm kan krijgen. Er gaan al jaren geruchten over het gegeven dat Apple de vingerafdrukscanner in het display zou willen verwerken, zoals concurrerende Android-toestellen momenteel al doen.

Ook laat de video zien hoe Apple de door velen gehate notch kan verkleinen. Deze scherminkeping, waarin onder meer de sensoren voor Face ID-gezichtsontgrendeling zitten, is al jaren ongeveer even groot.

Mogelijke specificaties van iPhone 13 Pro

Tot slot deelt de YouTuber de mogelijke specificaties van de iPhone 13 Pro. Deze informatie komt grotendeels overeen met geruchten.

De ontwerper denkt bijvoorbeeld dat de Pro-iPhone van 2021 een A15 Bionic-chip krijgt, 6,1 inch-oled-scherm met 120Hz-ververssnelheid en een always-on-display. Deze schermtechniek zit ook op de Apple Watch en zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld altijd binnenkomende berichten en de tijd kunt aflezen.

Duidelijkheid in september

Vermoedelijk kondigt Apple de opvolgers van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro in september aan. De afgelopen weken duiken er steeds meer geruchten over deze toestellen op. In onderstaand artikel hebben we de meest geloofwaardige en concrete aanwijzingen voor je gebundeld.

